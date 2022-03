Millesimo rappresenta la Liguria a “Il Borgo dei Borghi”: domenica in onda su Rai3

Millesimo in gara per aggiudicarsi il titolo della nona edizione de “Il Borgo dei Borghi”, programma televisivo, all’interno della trasmissione “Alle falde del Kilimangiaro”, in onda su Rai3 con appuntamenti settimanali che sono partiti lo scorso ottobre. Ed ora è arrivato il turno della cittadina valbormidese che apparirà sul piccolo schermo domenica 6 marzo (le riprese sono state effettuate lo scorso agosto).

Unico comune ligure a partecipare alla sfida che quest’anno ha come tema “il rinascimento dei borghi”. Anche nel 2021, il savonese era stato protagonista di questo viaggio in giro per l’Italia alla scoperta dei luoghi più belli dello Stivale e delle loro tradizioni grazie alla partecipazione di Finalborgo, battuta da Tropea.

Per il 2022, come detto, a rappresentare la Liguria ci penserà Millesimo, già nell’elenco di Borghi più belli d’Italia che dovrà vedersela con altri 19 comuni. Le votazioni partiranno dalle ore 18.40 del 13 marzo 2022 e termineranno alle 23.59 del 3 aprile. Sarà possibile esprimere un voto al giorno da ogni propria mail sul sito https://www.rai.it/borgodeiborghi/. Coloro i quali sono già in possesso di credenziali Raiplay possono effettuare direttamente il login al sito e, dopo l’autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto. Gli utenti non ancora registrati, invece, per votare dovranno creare indicando username, password ed indirizzo e-mail di riferimento una utenza Raiplay. Il voto via rete è gratuito.

La classifica finale, su cui inciderà anche il giudizio di tre esperti, sarà svelata durante una “prima serata speciale”, in onda su Rai 3 domenica 17 aprile. Quindi, che dire, forza Millesimo e forza Liguria!