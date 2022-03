Guerra, Gagliardi (Ci): “Governo approva mio odg su aumento spesa annuale per la difesa”

Liguria. “La dichiarazione di Versailles dei capi di stato e di governo europei dell’11 marzo 2022 decreta un aumento considerevole della spesa dei paesi Ue in materia di difesa riservando una parte importante agli investimenti. Questa mattina ho presentato in aula alla Camera un ordine del giorno al decreto Ucraina, che ha ricevuto parere favorevole da parte del governo, in cui chiedo di valutare l’opportunità, alla luce di quanto descritto nella premessa, di prevedere un incremento della spesa annuale complessiva del settore difesa, in misura non inferiore al 3,5 per cento del totale del bilancio finale dello Stato”.

Lo dichiara in una nota la deputata Manuela Gagliardi.

“In questo momento storico, e in previsione di un futuro esercito europeo a cui l’Italia sarà chiamata senz’altro a dare un contributo importante, ritengo strategico investire nelle nostre aziende che rappresentano una eccellenza nel mondo per qualità e tecnologia dei prodotti. Per questo auspico che l’incremento della spesa annuale venga investito, come potrebbe essere nel caso di Spezia, nella creazione di un polo della difesa, permettendo alle aziende di mantenere gli asset territoriali di produzione e di non venderli soprattutto ad acquirenti stranieri come potrebbe accadere nel caso dell’ex Oto-Melara”, conclude.