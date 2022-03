Caro carburante e autotrasporto, l’allarme di Cna: “Senza risposte del governo, protestemo”

Liguria. “Il pesante clima di incertezza in quasi tutti i settori economici, che ne sta minando la ripresa dopo due anni di restrizioni a causa della pandemia, non risparmia il settore dell’autotrasporto che anzi risulta essere quello che più di altri sta subendo gli effetti di continue emergenze”. Lo dice con rabbia e preoccupazione Elvio Sassari, autotrasportatore e membro del Consiglio di CNA Fita Savona.

“Il costo del gasolio – continua Sassari – non ha mai raggiunto livelli così alti e non sappiamo quando fermerà la sua corsa impazzita spinta dai venti di guerra”. “Ma l’autotrasporto ligure non vede ormai pace da tempo e lo stato di emergenza continua su più fronti. Ai costi impazziti del carburante, dobbiamo aggiungere naturalmente i tempi di percorrenza delle autostrade liguri ormai da tempo indeterminabili a causa dei cantieri che oggi vanno a compensare in qualche modo anni e anni di mala gestione ed incuria”, sottolineano da Cna.

“La situazione è drammatica e rischia di mandare a rotoli molte imprese di trasporti: rincaro gasolio, tempi indefiniti che impattano non solo sui ritardi nelle consegne ma pure sull’impiego di personale dipendente, incremento dei rischi professionali legati alle infrastrutture (si pensi solo all’impiego sovente all’interno dei cantieri di una sola carreggiata per entrambe i sensi di marcia): non possiamo più permetterci di non dare delle risposte concrete” – conclude Elvio Sassari.

Unatras prclama una forma di protesta con manifestazioni nel territorio nazionale per il giorno 19. “Confessiamo di aver nutrito qualche perplessità per l’iniziativa così come accennata, ma è indubbio che il suo scopo lo abbia raggiunto. Immediatamente dopo questo comunicato, il Ministero dei Trasporti ha convocato un incontro con tutte le associazioni nazionali dell’autotrasporto per il giorno 15 marzo. E’ chiaro quindi che al momento qualsiasi forma di protesta è sospesa in attesa dell’incontro del 15. Non possiamo che auspicare che ci sia da parte del Ministero quell’attenzione che purtroppo ancora non c’è stata”, hanno concluso da Cna.