Il Gin&Tonic e gli altri cocktail a base di gin

Del GIN come distillato, in tutte le sue tipologie produttive, ne ho parlato qualche articolo fa e consiglio caldamente una ottima degustazione di GIN, organizzata dalla FISAR Sez. Varazze, il giorno 10 Marzo, ore 20.30 presso Enoteca Bar Rossi: per info segretario.varazze@fisar.com (degustazione di vari Gin e un barman AIBES preparerà anche cocktail dedicati…la nota dolente è che troverete me come relatore sui GIN)

Oggi è di gran moda berlo accompagnato ad una tonica, sorseggiando uno dei più famosi LONG DRINK, ma vediamone la storia: Il Gin Tonic fu “un’invenzione” dall’esercito della Compagnia britannica delle Indie Orientali, come cura per la malaria. Gli ufficiali britannici in India all’inizio del XIX secolo, infatti, iniziarono ad aggiungere una miscela di acqua, zucchero, lime e gin al chinino, che era noto per prevenire tale patologia. Nacque così il Gin & Tonic.

Oggi il successo è dato sia dalla semplicità di esecuzione, sia dal proliferare di varietà di GIN che permettono al cliente di scegliere il distillato in base ai propri gusti. Vero è che questa bevanda che un tempo vedeva l’utilizzo principale di LONDON DRY, proprio per mantenere una secchezza e pulizia della beva, oggi sempre più spesso appare come una simpatica “insalata alcolica” ove, alle già innumerevoli botaniche presenti nei vari GIN, si aggiungono altre botaniche presenti nelle nuove acque toniche e infine altre ancora come guarnizione. E un dato storico: utilizzate pure i BALLON o HIGHBALL, molto più “scenografici” ma ricordate che il bicchiere “naturale” per questo drink è il TUMBLER!

Il Gin & Tonic, così famoso fra il pubblico, non è, però, nemmeno inserito nei cocktail ufficiali IBA, dove invece troviamo gli altri drink a base GIN: (Consiglio mio? Se amate il GIN, scegliete qualche cocktail dalla lista che segue, farete felice un barman ordinando qualcosa di più di un semplice GIN & TONIC).

ANGEL FACE: 3 cl Gin, 3 cl Apricot Brandy, 3 cl Calvados

AVIATION: 4, cl Gin, 1,5 cl Maraschino, 1,cl Succo di Limone Fresco

CASINO: 4 cl Old To Gin, 1 cl Maraschino, 1 cl Succo di Limone fresco, 1 cl Orange Bitter

CLOVER CLUB: 4,5 cl Gin, 1,5 cl Sciroppo di Lampone, 1,5 Succo di Limone fresco, spruzzata di bianco d’uovo

DRY MARTINI: 6 cl Gin, 1 cl Vermouth Dry

GIN FIZZ: 4,5 cl Gin, 3 cl Succo di Limone fresco, 1 cl Sciroppo di Zucchero, spruzzata di soda water

HANKY PANKY: 4,5 cl London Dry Gin, 4,5 cl Vermouth Rosso, 7,5 cl Fernet Branca

JOHN COLLINS: 4,5 cl GIN, 3 cl Succo di Limone fresco, 1,5 cl Sciroppo di Zucchero, 6 cl Soda Water

LAST WORD: 2,5 cl Gin, 2,5 cl Chartreuse Verde, 2,5 cl Succo di Lime fresco

MARTINEZ: 4,5 cl London Dry Gin, 4,5 cl Vermouth Rosso, 1 bar spoon Maraschino, 2 Dashes Orange Bitter

MONKEY CLAND: 4,5 cl Dry Gin, 4,5 cl Succo d’Arancia fresco, 1 chucchiaio di Assenzio, 1 cucchiaio di Granatina

NEGRONI: 3 cl Gin, 3 cl Bitter, 3 cl Vermouth Rosso

PARADISE: 3 cl Gin, 2 cl Apricot Brandy, 1,5 cl Succo d’Arancia fresco

RAMOS FIZZ: 4,5 cl Gin, 1,5 cl Succo di Lime, 1,5 cl Succo di Limone, 3 cl Sciroppo di Zucchero, 6 cl Panna, 3 cl Bianco d’Uovo, 3 spruzzi di acqua Fiori di Arancio, 2 dashes di estratto di Vaniglia, Soda Water

TUXEDO: 3 cl Old Tom Gin, 3 cl Vermouth Rosso, ½ Bar Spoon Maraschino, ¼ Bar Spoon Assenzio, 3 dashes Orange Bitter

WHITE LADY: 4 cl Gin, 3 cl Triple Sec, 2 cl Succo di Limone fresco

CORPSE REVIVER #2: 3 cl Gin, 3 cl Lillet Blanc, 3 cl Succo di Limone fresco, 1 dash Assenzio

FRENCH 75: 3 cl Gin, 1,5 cl Succo di Limone fresco, 1,5 cl Sciroppo di Zucchero, 6 cl Champagne

LONG ISLAND ICED TEA: 1,5 cl Gin, 1,5 cl Tequila, 1,5 cl Vodka, 1,5 cl Rum chiaro, 1,5 cl Cointreau, 2,5 cl Succo di Limone, 3 cl Sciroppo di Zucchero, Cola

SINGAPORE SLING: 3 cl Gin, 1,5 cl Liquore alle Ciliegie, 12 cl Succo d’Ananas, 1,5 cl Succo di Lime, 7,5 cl Cointreau, 7,5 cl D.O.M. Bénédictine, 1 cl Granatina, 1 spruzzata di Angostura

VESPER: leggi qui.

BEE’S KNEES: 5,5 cl di Gin, 2 cucchiaini di Miele, 2,5 cl di Succo di Limone, 2m5 cl di Succo d’Arancia

SOUTHSIDE: 6 cl London Dry Gin, 1,5 cl Sciroppo di Zucchero, 3 cl Succo di Limone, 5 foglioline di Menta, a richiesta albume

SUFFERING BASTARD: 3 cl Cognac o Brandy, 3 cl Gin, 1,5 cl Succo di Lime Fresco, 2 dashes Angostura Bitter e Ginger Beer

E ancora tantissimi cocktail hanno come ingrediente il GIN, no vi resta che chiedere al vostro barman preferito e provare questo distillato, in insolite varianti.

“Spirits Grand Tour” è un viaggio, a cura di Fulvio Santorelli, alla scoperta dei Cocktails e Spirits più emozionanti e coinvolgenti. Persone, storie e sogni dietro la creazione dei preziosi nettari da degustare. Clicca qui per leggere tutti gli articoli.