I dieci cocktail più bevuti al mondo: al primo posto il nostro Negroni

Finalmente, dopo anni di rincorse, il Negroni è arrivato sul tetto del mondo, come cocktail più bevuto in tutto il globo: dopo un 2021 in cui molto del “Made in Italy” si è affermato come vittorioso, ecco arrivare la bella notizia che un drink di natali italiani, è giunto ad essere il più ordinato della Terra.

Di seguito i top 10:

1° NEGRONI (+1)

Così scrive Drink International: “Il re è morto, viva il Negroni. Finalmente dopo otto anni il Negroni è in cima alla nostra lista. Ha cavalcato l’onda della tendenza dei cocktail classici, della tendenza dei drink amari, della tendenza del gin, della tendenza dell’aperitivo, dei bartender italiani che si sono impadroniti della tendenza dei migliori bar: tutto lo stava portando avanti. Più di un quarto del nostro campione dei migliori bar del mondo ha affermato che il Negroni è il loro classico numero uno e oltre la metà ha affermato che è tra i primi due“.

Era il 1919 quando il conte Camillo Negroni chiese di variare l’Americano che era solito prendere per l’aperitivo. La scelta del barman ricadde allora sulla sostituzione della soda, al cui posto venne aggiunto il gin. Era appena nato l’Americano alla moda del Conte Negroni, che soltanto qualche anno dopo venne chiamato semplicemente Negroni. Parlando sempre di date, correva l’anno 1961 quando venne aggiunto nella lista ufficiale dei cocktail IBA (acronimo per International Bartenders Association).

Categoria IBA: Before Dinner Cocktail

2° OLD FASHIONED (-1)

Perde la prima posizione un vero e proprio “Unforgettables” della mixology mondiale: Ricetta semplice per un grande classico: 4,5 cl di Bourbon o Rye Whiskey, 1 zolletta di zucchero e angostura bitter con splash di acqua.

La ricetta perfetta dell’Old Fashioned, secondo il guru David Wondrich? “Una zolletta di zucchero bagnata e sciolta con tre gocce di Angostura e un poco di soda, mescolata con un largo cubo di ghiacco e due once di rye whisky”.

Categoria IBA: Before Dinner Cocktail

3° MARTINI DRY (+1) …o DRY MARTINI

Il più iconico dei cocktail arriva sul gradino più basso del podio.

L’essenziale e l’essenza della miscelazione, per un cocktail così importante e con mille sfaccettature, pur così semplice nei suoi ingredienti, che gli dedicherò un articolo a breve.

Categoria IBA: MARTINIS

4° MARGARITA (+1)

Il cocktail per eccellenza a base tequila quest’anno scala una posizione, a conferma della tendenza di consumo del distillato di base. Ritenuto da tutti il cocktail “messicano” per eccellenza, non vi sono assolute certezze della sua nascita e origine.

Ricetta: 5 cl Tequila, 2 cl Triple Sec, 1,5 cl Succo di limone fresco…mezza orlatura di sale.

Categoria IBA: All Day Cocktail

5° DAIQUIRI (-2)

Il Daiquiri continua ad essere il cocktail a base rum più ordinato al mondo. Il leggero arretramento non intacca la sua popolarità.

Ricetta: 6 cl Ron Cubano Bianco (e i più attenti ricorderanno cosa scrissi in un precedente articolo su questo punto saliente), 2 cl Succo di Lime fresco, 2 Bar Spoons di zucchero fine.

Categoria IBA: Before Dinner Cocktail

6° APEROL SPRITZ (+3)

Continua a furoreggiare questo classico italiano che segna la crescita migliore nella top ten. Segno che il suo consumo, in ogni bar del mondo, è in continua ascesa. Parleremo approfonditamente delle sue origini, e soprattutto del suo futuro, in un articolo ad hoc.

Categoria IBA: All Day Cocktail

7° ESPRESSO MARTINI (-1)

Un classico moderno inventato (secondo la leggenda) da Dick Bradsell nel 1980 e chiamato prima “THE STIMULANT”, che negli ultimi anni ha scalato la classifica posizionandosi stabilmente nella top ten.

Ricetta: 5 cl di Vodka, 1 cl di Sciroppo di zucchero, 3 cl di sciroppo al caffè, 1 caffè espresso corto.

Categoria IBA: After Dinner Cocktail

8° MANHATTAN (=)

Drink International lo definisce “un venerabile classico”, confermandosi all’ottavo posto. I più attenti di voi, si ricorderanno che ne ho già trattato, per tutti gli altri, vi invito a leggere l’articolo dei Drink più famosi della storia del cinema.

Categoria IBA: Before Dinner Cocktail

9° MOJITO (+1)

Sale di una posizione il classico cubano che non tramonta mai. La freschezza della menta, la solarità del rum, fatto bene, resta sempre un cocktail dissetante e piacevole.

Ricetta: 4,5 cl Ron Bianco CUBANO, 2 cl succo di lime fresco, 6 foglioline di menta (anche se dovremmo parlare della variante Hierba Buena, leggermente diversa dalla nostra menta), 2 cucchiaini di zucchero di canna bianco e soda. Anche in questo caso, per il suo inventore, dobbiamo parlare del mitico Angelo Martinez del “La Bodeguita del Medio” reso celebre anche dallo scrittore Hemingway.

Categoria IBA: Long Drink

1O° WHISKEY SOUR (-3)

Flessione per il terzo anno di fila per questo cocktail classicissimo (la prima ricetta di Jerry Thomas è stata pubblicata nel 1862).

Ricetta: 4,5 cl di Bourbon Whiskey, 2,5 cl di Succo di limone fresco, 2 cl sciroppo di zucchero, 2 cl bianco d’uovo.

Il solo dubbio rimane: albume sì o no? Qualche goccia senz’altro ne aumenta la consistenza, ma oggi sono presenti sul mercato prodotti sostitutivi che hanno il vantaggio di non far correre il rischio di lasciare quel vago gusto di…uovo! E visto che con questo cocktail stiamo entrando nel magico mondo dei SOUR, anche di questo ne tratterò fra qualche articolo.

Categoria IBA: Before Dinner Cocktail

Non ci resta che brindare ai campioni!

“Spirits Grand Tour” è un viaggio, a cura di Fulvio Santorelli, alla scoperta dei Cocktails e Spirits più emozionanti e coinvolgenti. Persone, storie e sogni dietro la creazione dei preziosi nettari da degustare. Clicca qui per leggere tutti gli articoli.