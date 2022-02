Albenga, vandali in azione nel centro storico: presi di mira i dehors di bar e caffetterie

Albenga. Non c’è pace per il centro storico ingauno, alle prese con l’ennesimo episodio di vandalismo. Quasi ogni sabato notte, infatti, i dehors dei locali del centro storico vengono presi di mira dai vandali che, a notte fonda, distruggono tutto quello che capita a tiro, spaccando vetri, divanetti, tavolini e addirittura utilizzando i “funghi” da riscaldamento posti all’esterno dei locali.

A sporgere denuncia, stufa degli atti di vandalismo questa volta è Daniela Orru, titolare del Bistrot Rattopenugo, elegante locale situato in piazza San Michele, proprio nella sede del palazzo comunale: “Ogni sabato è così. Noi chiudiamo a tarda sera il locale e quelli che stanno in piazzetta vengono a stravaccarsi nel nostro dehor. E spaccano tutto, dalle lanterne di cristallo ai tavoli, alle sedie. Se si sedessero e basta non avrei problemi, ma così no. Ci hanno anche rubato una poltroncina e le sedie”.

“Noi non possiamo ritirare tutto nel locale, i funghi ad esempio sono pesanti e sedie e tavoli non ci stanno dentro il locale. Noi le lasciamo fuori contando sul buonsenso delle persone, ma è evidente che il buonsenso non c’è. Senza contare che troviamo bottiglie di vino abbandonate, tracce di vomito, sporcizia, svuotano i funghi e se li accendono, io devo spendere ogni volta 50 euro di bombola di gas, ma adesso basta, ho deciso di non riempirli più. Ho comprato delle copertine e metterò quelle, ma la sera le porterò dentro, perché addirittura al caffè d’Aste hanno rubato pure quelle e in pieno giorno. Mi arrendo, io i funghi non li riempio più”, ha proseguito.

“Insomma una vera una schifezza. E sono stanca. Ora dovremo comprare delle catene per legare tutto, ma questo comporta che ogni sera ed ogni mattina avremo almeno mezz’ora di lavoro in più. Speriamo che dalla visione delle telecamere la polizia locale riesca ad individuare i responsabili perché siamo stufi. Non succede solo a me, ma anche ad altri bar”, ha concluso.