Covid, in Liguria 1.720 nuovi positivi e ospedalizzati in lieve aumento: nel savonese casi in calo

Liguria. In Liguria risultano essere 1.720 i nuovi positivi al coronavirus su 2.756 tamponi molecolari e 9.955 test antigenici rapidi processati secondo il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. Ancora in lieve aumento il numero dei ricoveri mentre non si registrano nuovi decessi nelle ultime 24 ore.

In tutta la Liguria sono 760 i ricoverati (12 più di ieri) di cui 33 in terapia intensiva (2 meno di ieri, 21 non vaccinati e 12 vaccinati). I guariti invece sono 2.898, che portano ad un totale di persone “uscite dal Covid” a 236.289. In isolamento domiciliare 46349 persone (12 in meno).

Sono in calo i positivi, 55660 in tutta la Liguria. Dei nuovi positivi 967 sono in provincia di Genova, 378 nel Savonese, 207 nell’Imperiese, 168 nello Spezzino. In sorveglianza attiva 12130 liguri.

Nelle ultime 24 ore sono stati inoculate 7.237 dosi di vaccino, tra prime, seconde e terze dosi.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 8.997 (-112 rispetto a ieri). Le persone ricoverate in ospedale sono 117, ovvero una in più di ieri. Di queste, sono restano 10 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.366 (-41).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 513.041 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 893 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 181.565 (di cui 143.074 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.998 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.693 persone.