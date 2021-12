Vaccino, Toti “tira le orecchie” ai pediatri liguri: “Le ferie sono belle ma serve maggiore disponibilità”

Liguria. “Bisogna accelerare la vaccinazione pediatrica, lo stiamo facendo e mi auguro che i pediatri, che dovrebbero fare questo per passione oltre che per mestiere, diano una maggiore disponibilità a frequentare i nostri hub vaccinali”. È il severo appello lanciato dal presidente ligure Giovanni Toti, rivolgendo l’attenzione alla situazione del’Asl3. Proprio ieri il presidente dei pediatri liguri, Alberto Ferrando, aveva puntato il dito contro la carenza di sedi che si ripercuote sulle liste d’attesa.

Toti invece mette nel mirino proprio i medici: “Le ferie sono belle per tutti ma questo è un anno particolare – ha aggiunto -. Se i pediatri cominceranno ad aiutarci, forse riusciremo ad aumentare la nostra capacità vaccinale anche più di quanto vorremmo. In tutta la Liguria si ha un appuntamento nel giro di tre giorni anche per i cittadini più piccoli, nella fascia dai 5 ai 12 anni” mentre le liste d’attesa per Genova e città metropolitana “arriveranno a metà gennaio nel giro della giornata di oggi”.

Secondo Toti gli hub vaccinali presenti sul territorio sono sufficienti a garantire la somministrazione delle terze dosi: “Un pomeriggio di difficoltà non è da prendere in considerazione, siamo arrivati ai 90 mila vaccini la settimana, che non facevano neppure nel pieno della campagna vaccinale con l’hub della Fiera in funzione. I nostri hub sono perfettamente in grado di vaccinare per tutto quello che Figliuolo ci dà”.

Anzi, avverte Toti, “forse saremo costretti a rallentare un minimo rispetto alle potenzialità della regione. I vaccini non mancano, ne è arrivata una fornitura importante a Natale, le dosi che ci ha dato Figliuolo ci consentono di arrivare sopra le 80mila e noi, avendo una piccola scorta riusciamo ad arrivare sopra le 90 mila vaccinazioni. Le cose vanno ottimamente”.

Lo spettro della zona arancione però è incombente e i dati dei ricoveri lasciano presagire che il 2022 in Liguria potrebbe iniziare con un altro colore: “È possibile, ma di scontato non c’è assolutamente nulla – commenta Toti – e ricordo che comunque non cambia assolutamente nulla rispetto alla zona gialla. Le normative in vigore puntano tutto sulla vaccinazione e non sulle chiusure e quindi che la Liguria sia bianca, gialla o arancione non cambia nulla per il cittadino”.