Alassio. Capitan Vaccino, una buona merenda e tanti gadget. Sono questi gli ingredienti dell’hub vaccinale di Alassio, il primo in tutto il savonese, che oggi ha accolto i primi 63 bambini in fila per ricevere la prima dose di vaccino. “Abbiamo cercato di confezionare una bella giornata di festa in occasione dell’importante passo preventivo che questi bambini compiono” afferma Francesco Bogliolo, direttore di Alassio Salute.

“Questa è una misura protettiva necessaria – sottolinea il pediatra Giovanni Ragazzini, presente alla giornata di vaccinazione ad Alassio -. Anche per i bambini il Covid può rappresentare un’infezione grave che può creare grossi problemi anche nel tempo. Adesso i bambini sono i più vulnerabili, proprio perchè fino ad ora non sono stati vaccinati. Questa iniziativa assume quindi una grande rilevanza anche a livello sociale: permette loro sia di essere protetti che di ritornare alla vita sociale che garantisce un corretto sviluppo psico-sociale”.

PEDIATRA RAGAZZINI: “LA SICUREZZA E’ MASSIMA”

L’apertura delle vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni ha creato però anche alcune preoccupazioni nei genitori. Ragazzini risponde così: “La sicurezza è massima per i nostri bambini. Si tratta di un vaccino che è stato sperimentato su milioni di soggetti, anche bambini. Più che sugli effetti del vaccino, l’attenzione deve essere focalizzata gli effetti collaterali e diretti che la malattia procura nei bambini. I genitori possono quindi far affrontare in totale sicurezza la vaccinazione ai propri figli – tiene a dire il pediatra -. A vaccinarli siamo noi pediatri che ci occupiamo dei bambini da quando sono nati e riteniamo di essere coloro che possano dare maggiore sicurezza in questo senso”.

Nell’hub vaccinale alassino presente anche Capitan Vaccino, un animatore che accompagna i bambini nel percorso vaccinale, oltre il pediatra Ragazzini che ha seguito i bambini in questo importante atto di prevenzione. “Abbiamo ricevuto una buona risposta da parte delle famiglie e dei ragazzi che abbiamo visto iniziare questa procedura con molta serenità – aggiunge Bogliolo -. Oggi abbiamo 63 bambini prenotati e già 40 sono prenotati per la settimana prossima“. Nell’hub alassino si vaccineranno i bambini tutti i giovedì del mese dalle ore 15 alle 19 per un totale di 90 slot disponibili che possono essere prenotati sul sito www.prenotovaccino.regione.liguria.it.

ASL2: “TANTE ADESIONI. SPERIAMO DI CONTINUARE COSI'”

“Come Asl2 siamo ben felici di aver avuto tante adesioni – è il commento di Monica Cirone, direttrice socio-sanitaria di Asl2 -. E speriamo di continuare a vedere questi numeri importanti anche nei prossimi giorni, perchè solo così possiamo coprire anche la popolazione pediatrica e uscire dall’emergenza Covid”.

Infine, Cirone assicura: “Nelle prossime date ci muoveremo su tutta la provincia savonese, oltre Alassio, come a Finalborgo, Savona e Cairo Montenotte, in modo da essere il più vicino possibili alle famiglie”.

IL COMUNE: “Fieri di aver visto nascere il sodalizio con Alassio Salute”

“Ancora una volta – il commento dell’assessore alle Politiche Sanitarie Fabio Macheda e dell’Assessore alla Protezione Civile, Franca Giannotta – il centro medico alassino si è subito organizzato per rispondere alle necessità con un’apertura dedicata al giovedì dalle 14 alle 20 per 90 posti disponibili nella fascia 5-11 anni”.

“Prosegue la pluridecennale azione del Centro Medico Alassio Salute – ribadisce il sindaco Marco Melgrati sotto il cui primo mandato prese il via l’azione del pool di medici di medicina generale – a difesa della salute della collettività alassina e degli ospiti della città. Sono fiero di aver visto nascere questo sodalizio e di averlo sempre sostenuto anche quando è venuto meno il sostegno di altri enti sovralocali”.