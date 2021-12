Pnrr e turismo, convegno a Pietra Ligure: “Strumento importantissimo per il futuro del settore, dobbiamo farci trovare pronti”

Pietra Ligure. Questa mattina un centinaio tra sindaci, assessori al turismo, consulenti turistici ed operatori hanno partecipato al convegno su “Pnrr, investimenti pubblici e opportunità per l’industria turistica” tenutosi al cinema-teatro Moretti di Pietra Ligure. L’incontro è organizzato dal Tavolo di Coordinamento del Turismo della provincia di Savona in collaborazione con Turismo Italiae.

Durante la mattinata è stato gettato “uno sguardo sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza analizzando le principali voci di finanziamento del turismo e gli indicatori previsti di raggiungimento di risultato. Inoltre, sono state analizzate le ultime novità legislative rispetto al credito d’imposta e le recenti misure per strutture ricettive e turistiche”.

Sono intervenuti Andrea Babbi, imprenditore e consulente turistico; Edoardo Colombo, autore di “Turismo Megatrend” ed esperto di innovazione e turismo; Gianni Berrino, assessore regionale al turismo.

Edoardo Colombo ha presentato il network di operatori di “Turismo Italia” e durante la mattinata ha esposto “un documento molto ampio che riguarda la cultura e il turismo. Ci sono molti fondi e nello specifico abbiamo declinato quelli che riguardano il turismo e gli imprenditori, come si può accedere a questi fondi, come le amministrazioni locali possono creare sviluppo proprio grazie a questi fondi”.

“Il Decreto che sta uscendo in queste ore riguarda anche le piccole attività. Sono tantissimi soldi ma è opportuno vedere di ridistribuirle in modo rapido ed efficace. Le attività devono capire che per quanto possa apparire complicato, soprattutto a livello burocratico, c’è la possibilità di accedere a questi fondi e adeguare la propria struttura in termini di accessibilità per esempio. Essere pronti e a prova di futuro, insomma. Il turismo è l’industria per eccellenza che mette insieme pubblico e privato. Questo mix per il nostro Paese è sempre una criticità perché si fa fatica a comprendere la capacità industriale di questo comparto. Speriamo che questa sia una occasione per semplificare e rendere più celere l’intervento”.

Secondo il consulente e imprenditore turistico Andrea Babbi, il Pnrr “non è solo una promessa, ma una realtà. Ed dobbiamo farci trovare preparati. Il Pnrr ha già uno strumento operativo che è la legge 152 appena uscita il 7 novembre scorso e che sarà operativa nelle prossime settimane. Tutti gli operatori turistici possono fare domande per ottenere finanziamenti sui loro investimenti. Investimenti orientati alla digitalizzazione, quindi all’ammodernamento degli strumenti digitali dell’azienda, sulla accessibilità delle aziende e sulla sostenibilità aziendale. E’ possibile ottenere fino all’80% di risparmio in contributo a fondo perduto e in credito di imposta, e una parte, 40 e 30, fino a 90 mila euro, sono ottenibili a fondo perduto”.

“L’invito è quello di guardare bene le leggi, fare un esame di coscienza per capire le reali necessità della propria azienda, avere il coraggio di fare investimenti e innovazione nella propria impresa grazie a questa nuova legge”.

Una possibilità importante anche e soprattutto per il savonese, che ha nel turismo la propria principale risorsa turistica: “Le imprese qui sono organizzate in modo unitario, abbiamo fatto un tavolo comune con le istituzioni, molto importante. Si è fatto sistema qui. insieme agli enti locali, e se tutte le imprese fanno questo salto di qualità dal punto di vista digitale, sull’accessibilità e sulla sostenibilità, tutto il territorio fa un salto insieme a loro su questi temi. Le risorse del PNRR sono anche per gli enti locali, per i borghi, qui c’è una ricchezza straordinaria”.