Celle, da oggi una colonnina di ricarica gratis per e-bike e carrozzine disabili

Celle Ligure. Una colonnina di ricarica per e-bike gratuita è disponibile sulla passeggiata, alla foce del Rio Ghiare. Orgoglioso il vice sindaco Giovanni Siri “parte oggi questa novità che abbiamo pensato come Amministrazione Comunale, da sempre sensibile ad un turismo ecosostenibile”.

La coloninna è stata realizzata da Etraction. “È composta” ci spiega il titolare Francesco Beltrami “da una rastrelliera e da una cassetta su cui sono applicate quattro prese di alimentazione che permettono di ricaricare altrettante bici elettriche contemporaneamente, più due prese usb per la ricarica di cellulari, tablet, pc e altro”.

La rastrelliera può accogliere qualsiasi modello di bicicletta elettrica, sia mountain bike sia da corsa. La struttura può essere utilizzata anche per la ricarica di carrozzine utilizzate dai portatori di handicap.

È rivestita da un tessuto progettato per trattenere e disgregare le particelle nocive presenti nell’aria: The Breath. Si tratta del più potente strumento non elettrificato capace di ridurre l’inquinamento atmosferico con un processo di purificazione totalmente passivo, che sfrutta il naturale movimento dell’aria.

La colonnina di ricarica è dotata di un Qr code che permette di mappare tutte le postazioni installate sul territorio attraverso GoogleMaps e GoogleEarth.