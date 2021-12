Angelo Vaccarezza nominato presidente onorario dell’Associazione Italia-Israele

Liguria. Angelo Vaccarezza è stato nominato presidente onorario dell’Associazione Italia-Israele. La nomina è giunta ieri sera, durante l’assemblea del sodalizio, alla quale lo stesso consigliere regionale ha preso parte.

“Un’emozione sincera – il commento di Vaccarezza – Da diverso tempo, mi sono esposto in prima persona per promuovere l’educazione, e la memoria sull’Olocausto. Purtroppo, sono sempre più numerosi gli episodi di antisemitismo nella vita pubblica. Quanto accaduto ieri l’altro proprio a Savona (le vetrine di un esercizio sono state imbrattate con vergognose scritte antisemite) non fa che rafforzare la mia volontà e il mio impegno: l’orrore compiuto nei confronti degli Ebrei, va ricordato, da parte delle Istituzioni, anche attraverso atti concreti che servano a tutelarli e difenderli”.

“Siamo la prima Regione in Italia, ad aver approvato un ordine del giorno per chiedere l’adozione ufficiale da parte dell’Italia, della definizione operativa di antisemitismo sancita dall’Alleanza Internazionale per la Memoria dell’Olocausto (Ihra). L’ordine del giorno è stato scritto da me, e ne sono fiero”.

Ora un nuovo ruolo e una nuova avventura: “Cercherò, in questa nuova veste, di mettere tutto il mio impegno, di portare il mio contributo per realizzare tutti i progetti futuri dell’Associazione, e portare avanti il sostegno allo stato di Israele. Sono davvero grato per questa opportunità”, conclude Vaccarezza.