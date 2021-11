Green pass, Costa: “Sul tavolo validità a 9 mesi e obbligo terza dose per sanitari e scuola”

Liguria. “Ad oggi non c’è sul tavolo il tema della modifica dei criteri per ottenere il green pass. Le due decisioni che credo potranno essere assunte la prossima settimana saranno di prevedere l’obbligatorietà della terza dose per le categorie per cui è già previsto l’obbligo vaccinale, poi c’è il tema della riduzione della validità del green pass a fronte delle evidenze scientifiche, che mostrano che c’è un calo dell’immunità, quindi è ragionevole pensare di riportare la validità del pass a nove mesi”.

Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che precisa ancora: “Dopodiché, con le Regioni c’è massima disponibilità a condividere un percorso”.

Nel caso in cui ci dovesse esserci il passaggio in arancione di alcune Regioni, “e ci auguriamo che non avvenga, di fronte all’ipotesi di chiudere tutta una serie di attività – ha affermato Costa – credo sia giusto valutare l’ipotesi di continuare a mantenere aperte queste attività dando la possibilità a chi si è vaccinato di usufruirne”.

“Se oggi una minoranza del nostro Paese che non si è vaccinata è potuta tornare alla normalità è grazie alla stragrande maggioranza che si è vaccinata, credo che non sia giusto che chi si è vaccinato continui a subire ulteriori misure restrittive”.

Riferendosi quindi all’anticipo della terza dose, “non credo che spetti alla politica decidere a chi e quando somministrare la terza dose, credo spetti alla politica e al Governo farsi trovare pronti per somministrare le dosi necessarie”.

“Ad oggi – ha detto – le indicazioni erano somministrare la terza dose dopo sei mesi, se le evidenze scientifiche ci diranno che è meglio anticipare di un mese, noi ci faremo trovare pronti. Dobbiamo attendere con fiducia le indicazioni che la nostra comunità scientifica ci darà”.