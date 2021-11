Curiosità di Novembre

Ciao cari curiosi,

scusate per l’assenza ma finalmente sono tornata con qualche curiosità per accogliere questo inverno che sta per arrivare.

In questi mesi ho cercato di leggere, di guardare film e serie tv, di cercare intorno a me qualche spunto di bellezza da potervi raccontare ed eccomi qui.

Ecco a voi le curiosità per questo mese di Novembre:

Serie tv: Strappare lungo i bordi di Zerocalcare

Devo ammetterlo, avevo grandi aspettative da questa serie che da pochi giorni è disponibile per la visione: mi piace da sempre Zerocalcare, amo la sua ironia, il suo mondo che viene raccontato attraverso disegni e frasi pungenti che sanno raccontare alla perfezione la mia generazione.

Strappare lungo i bordi fa ridere, molto, e fa piangere: racconta una storia semplice arricchita da personaggi unici come l’armadillo e Secco, e coniuga momenti comici e taglienti a verità e confronti da cui non si può scappare.

Libro: Qualcuno che ti ami in tutta la tua gloria devastata di Raphael Bob-Waksberg

Questo libro contiene: 1. Un uomo e una donna che saltano tutte le fermate della metropolitana della loro vita in attesa dell’occasione giusta. Due sposi costretti dai parenti a sacrificare caproni per assicurarsi la felicità futura. Uno scienziato che fa avanti e indietro da un universo parallelo in cui ha fatto solo le scelte giuste. 2. E altri quindici racconti pieni di umorismo, romanticismo, stravagante surrealismo e sincerità. 3. Una scatenata comicità che nasconde una verità sgradevole che fingiamo di non vedere che a sua volta cela un’amara ironia che svela il dolore di cui siamo composti che prepara il sorriso dell’accettazione bagnato dalle lacrime per l’essere vivi. 4. Elenchi puntati. 5. Chiunque abbia visto qualche puntata di BoJack Horseman sa che il talento di Raphael Bob-Waksberg si sviluppa in una cifra unica, personalissima: quella in cui l’ironia piú amara diventa un bisturi affilatissimo che taglia i nodi delle relazioni umane. Le nostre fragilità, il desiderio di essere amati, di essere riconosciuti dall’altro, la nostra ricerca di qualcosa che illumini le ombre che ci portiamo dentro. 6. Leggendo questi racconti preparatevi a essere devastati e ricostruiti pezzo a pezzo.

(tratto da qui)

Film: Yesterday di Danny Boyle

Che cosa succederebbe nel mondo, nella nostra quotidianità, nella nostra educazione culturale se non fossero esistiti i Beatles?

Ce lo racconta Jack che, dopo un incidente dovuto ad un black out mondiale, si ritrova catapultato in una realtà dove Yesterday non è mai stata ascoltata e di conseguenza Wonderwall.

Inizialmente cavalca l’onda dell’essere l’unico, forse, al mondo a conoscere queste meravigliose e spettacolari canzoni anche se… Basta, niente spoiler qui!

E voi? Cosa avete scoperto di curioso in questo periodo? Raccontatemelo!

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica di IVG a cura di Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire. A Giulia piacciono il profumo dei libri, il rumore della puntina che tocca il vinile, il buio in sala quando sta per iniziare un film, l’odore delle cartolerie, il ticchettio della macchina da scrivere, i ritratti in bianco e nero, le prospettive diverse, fermarsi col naso all’insù.

Se ti piace almeno una di queste cose, prenditi una pausa insieme a noi: clicca qui per leggere tutti gli articoli