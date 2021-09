Incidente a Garlenda, bimbo finisce sotto un escavatore: soccorso con l'elicottero - IVG.it

Garlenda. E’ stato trasportato d’urgenza all’ospedale Gaslini di Genova un bambino rimasto ferito dopo essere finito sotto ad un escavatore.

E’ successo oggi pomeriggio a Garlenda, intorno alle 16 e 30. Dinamica e cause dell’incidente sono ancora in corso, sul posto stanno operando i carabinieri per appurare i fatti. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, pare che il padre alla guida del mezzo abbia sbagliato accidentalmente la manovra, provocando il ferimento del figlio.

Attimi di grande paura per le sorti del piccolo.

Immediato è scattato l’allarme con l’intervento sul posto dei militi della Croce Bianca di Albenga, del 118 e del personale dei vigili del fuoco: sono stati proprio i pompieri del distaccamento albenganese ad estrarre il bambino dal mezzo e consentire le prime cure da parte dei sanitari.

Il piccolo è stato poi trasferito con l’elisoccorso Grifo presso il nosocomio genovese.

Stando alle prime informazioni, fortunatamente pare che le sue condizioni non siano gravi, tuttavia sono in corso gli accertamenti clinici del caso, oltre al grande spavento per quella che poteva diventare una tragedia se l’escavatore avesse travolto e schiacciato il bambino.