Vaccino Covid, dal 23 agosto in tutti gli hub senza prenotazione: priorità al personale scolastico - IVG.it

Liguria. Dal 23 agosto in tutti gli hub della Liguria si apriranno linee di vaccinazione senza prenotazione che daranno priorità al personale scolastico, obbligato ad avere il green pass in vista della riapertura degli istituti a settembre. Lo ha annunciato oggi il presidente della Liguria Giovanni Toti durante una diretta Facebook per fare il punto sull’emergenza Covid e la campagna vaccinale.

“Oltre ai box che vaccinano su prenotazione ce ne saranno altri per somministrazioni su presentazione, senza bisogno di prenotarsi – ha spiegato Toti -. La priorità andrà agli insegnanti perché in questo periodo vengono assegnate le cattedre, molti si trasferiscono in un’altra regione e magari non hanno ancora la tessera sanitaria registrata. Vale per tutti, ma soprattutto per loro”.

In pratica viene superata così la logica degli open day consentendo la vaccinazione ad accesso diretto tutti i giorni a partire dal 23 agosto. Sono confermate invece le open night a Ferragosto soprattutto nel Ponente ligure: in provincia di Genova ci si potrà vaccinare solo al centro di Chiavari dalle 19 alle 22.

Da oggi, inoltre, si può anticipare la data del richiamo attraverso i consueti canali di prenotazione. Qualunque prenotazione di seconda dose relativa a tutti i punti vaccinali, con la sola esclusione delle farmacie (che dovranno essere contattate direttamente), potrà essere variata già a partire dal giorno successivo alla data di inoculazione della prima dose:

– collegandosi direttamente alla piattaforma “prenotovaccino” (https://prenotovaccino.regione.liguria.it);

– chiamando il numero verde 800 938 818, recandosi presso le farmacie che effettuano il servizio Cup e gli sportelli Cup di Asl e ospedali.

Il cittadino, per ogni tipo di vaccino, potrà scegliere tra tutte quelle disponibili, la data per la seconda dose che preferisce, nei seguenti intervalli:

– Per vaccini Pfizer: da 21 a 42 giorni dalla prima dose

– Per vaccini Moderna: da 28 a 42 giorni dalla prima dose

– Per vaccini Astrazeneca: da 8 a 12 settimane.

Il punto vaccinale rimarrà lo stesso della prima dose. Basterà inserire il codice fiscale, il numero dell’appuntamento e il codice annullo riepilogati nel promemoria (eventualmente recuperabile mediante l’apposito servizio offerto dalla medesima piattaforma prenotovaccino). Per qualsiasi eventuale ulteriore informazione, è a disposizione la casella: prenotovaccinocovid@regione.liguria.it

“Sto stalkerizzando la sanità perché non si interrompa la campagna vaccinale: l’unica cosa che ci tiene lontani dagli ospedali sono i vaccini. Abbiamo messo in piedi una serie di situazioni che ci consentono di dare un’offerta molto più ampia e di anticipare la seconda dose”.

“Negli ospedali i ricoverati sono quasi tutti non vaccinati. Abbiamo avuto un unico caso in tutto luglio di una persona molto anziana, vaccinata con seconda dose, in terapia intensiva. Dire che avere il vaccino o no è la stessa cosa non sta né in cielo né in terra”.