L'estate di Andora tra concerti rock, blues e jazz - IVG.it

Andora. I giardini di Palazzo Tagliaferro e piazzetta Santa Rita sono i due teatri a cielo aperto dell’estate di Andora. Ma anche passeggiata a mare e il porto turistico offriranno occasioni di intrattenimento seppur con i limiti imposti dalle normative contro la diffusione del Covid-19 che prevedono ancora posti contingentati.

Completamente rinnovata la disposizione dei Giardini Tagliaferro che ha aumentato lo spazio per la platea. Una nuova ribalta, è piazzetta Santa Rita. Si farà spettacolo anche sul lungomare con la filo diffusione di Gianni Rossi. Quest’anno, anche il porto e l’Ama debuttano con una rassegna di incontri dedicati “Porto sotto le stelle-Storie di artisti e naviganti”.

Qui il calendario di luglio.

17 LUGLIO 2021

Ore 21.30

Superdownhome feat. Elizabeth Lee e Maurizio Gnola

Superdownhome

Ad Andora sul palco del festival blues 2021 il 17 luglio saliranno sul palco i favolosi Superdownhome featuring “Elizabeth Lee e Maurizio Gnola”. Ancorati alla tradizione del blues rurale, i Superdownhome aggiungono la loro personale ispirazione fatta di elementi rock’n’roll, country, folk e punk. Seasick Steve e Scott H. Biram sono due fra gli artisti che più li hanno ispirati. Come Seasick Steve hanno scelto di utilizzare ‘strumenti’ quali cigar box e diddley-bow, mentre da Scott H. Biram hanno adottato l’approccio minimale e quella sottile miscela di atmosfere morbide e selvagge”. Nel dicembre 2020 i Superdownhome firmano un contratto discografico con la prestigiosa etichetta francese“Dixiefrog Records” attualmente considerata la più importante label a livello europeo. Per la suddetta etichetta e con distribuzione mondiale, nel mese di aprile 2021, pubblicano sulle piattaforme digitali, in formato cd e vinile la nuova compilation ‘No Balls, No Blues Chips’. Esordiscono nel 2017 pubblicando un Ep omonimo e un album “Twenty-Four Days”, con un contributo di Popa Chubby su due tracce e un feat. nel videoclip “Stop Breaking Down Blues”, celebre titolo di Robert Johnson. Fra 2018 e 2019, il duo ha aperto una quindicina di date dei tour italiani dello stesso Popa Chubby, il quale accetta di produrre il successivo album “Get My Demons Straight”. Ospite all’armonica su due tracce è Charlie Musselwhite mentre il mastering è affidato a Brian Lucey (The Black Keys, Dr. John, Lucinda Williams). Il 2019 è un anno fondamentale per il duo che si esibisce come opening act di tutti i concerti del tour italiano di Fantastic Negrito. Nel novembre dello stesso anno, sempre i Superdownhome aprono dieci concerti del tour tedesco di Popa Chubby e nel gennaio 2020 volano negli Stati Uniti per l’International Blues Challenge di Memphis e per il Samantha Fish Cigar Box Festival di New Orleans. Nel giugno 2020 la Warner Italia pubblica l’album “Blues Case Scenario”. Nel luglio 2020 esce il singolo “Homework” con la partecipazione di Dennis Greaves e Mark Feltham dei Nine Below Zero.

Elizabeth Lee

Elizabeth Lee, nata a Pasadena, nel Texas, ha iniziato a cantare nel coro della chiesa quando aveva 10 anni. La sua carriera è ambientata lungo alcune delle principali rotte della musica del diavolo: dal Texas, prima si è trasferita in California, per poi approdare a New York e Nashville. Il suo primo album, Don’t Rub Me The Wrong Way, le ha dato l’occasione di cantare in tutti gli Stati Uniti e in Europa. Dopo l’uscita del suo secondo lavoro, Texas Bound, Elizabeth Lee ha incontrato Larry Chaney con cui ha registrato Milagro a cui hanno fatto seguito You Got That Right e Trio, Texas. Come modella e coma corista ha avuto modo di lavorare per artisti internazionali come i Depeche Mode, i Run Dmc e John Scofield. Da una decina di anni passa lunghi periodi in Italia dove, con i Cozmic Mojo, ha registrato una decina di dischi. Con loro ha condiviso il palco e aperto i concerti di Patti Smith, Buddy Guy, Jeff Beck, Nine Below Zero e tanti altri.

Maurizio Gnola

Maurizio Glielmo Gnola, chitarrista, cantante e Leader fondatore della Gnola Blues Band, artista dai lunghi e prestigiosi trascorsi nella scena del blues italiano. Per anni, a fianco del leggendario Fabio Treves calca i palchi dei più importanti festival italiani e internazionali. Profondo conoscitore dell’uso del dobro e della tecnica “slide” in generale, si esprime con personalità in questa tecnica tanto da essere considerato uno specialista a livello nazionale. In occasione dell’Andora Blues Festival 2021 i Superdownhome saranno on stage con ospiti la cantante americana Elizabeth Lee e Maurizio Gnola alla slide guitar per un concerto dalle forti vibrazioni che preannunciano una calda serata di grande musica. Una serata da non perdere.

18 LUGLIO 2021

Ore 21.30

NKEMFAVOUR BLUES BAND

Mia NkemFavour è una consolidata realtà nella scena Blues europea. Straordinaria interprete della tradizione afroamericana, si distingue per uno strepitoso impasto vocale unito ad una conoscenza approfondita dei dettami stilistici del genere. È dotata di un vero e proprio cuore blues che la porta ad esprimere al meglio i sentimenti dell’anima. Sul palco di Andora Blues con MiaNkemFavour alla voce ci saranno Davide Serini, chitarra; Alessandro Muda, Hammondorgan& piano; Mauro Mura, batteria, Luca Dalle Saline,basso.

Davide Serini, hitarrista dal groove e dal tocco travolgenti, ha uno stile personale che spazia dal texas blues al chicago style, passando dal soul, al funky , con sfumature rock ‘n roll. E’ stato 3 anni in tour con Johnny Mars – uno dei nomi più prestigiosi ed innovatori nel campo dell’armonica blues, originario del South Carolina – ed ha effettuato due tour europei con J. Monque Dee, altro “gigante” dell’armonica originario del Mississippi.Con i Mama’sPit, formazione fra le più importanti della scena Blues europea, accompagna ormai da anni la cantante “Proud” Mary Birch, con la quale ha calcato i palchi dei più importanti festivals nazionali ed europei: Poggio Murella Blues Festival, Lario Jazz & Blues Festival, Bordighera Jazz & Blues Festival, Tropea Blues Festival, Messina Notti Blues, Trasimeno Blues Festival, Roots Music & Blues Notes, San Severino Blues Festival, Varese Black & Blue Festival, Pistoia Blues Festival, Blues nel Borgo Festival. Nel corso della sua carriera ha avuto modo di esibirsi al fianco di artisti come Andy J.Forest, Fabio Treves, Paolo Bonfanti, VicVergeat ed ha aperto i concerti di K. Neal e B.B. King al Lario Jazz & Blues Festival. Nel 1996, inoltre, è apparso con la band Big Fat Mama sulla famosa rivista americana portavoce della Fender “Frontline” ed è stato dimostratore al D.I.S.M.A. per la prestigiosa marca produttrice di pick-up “Rio Grande”.

Alessandro Muda è appassionato da sempre alle sonorita’ dell’organo Hammond, matura esperienze nei piu’ svariati generi musicali, dalla musica italiana, al blues, al jazz sia dei club genovesi che palchi dei maggiori festival blues italiani con collaborazioni con Johnny Mars, Arthur Miles, Big Fat Mama, Federica Tassinari, NkemFavour Blues Band e migliorando la conoscenza dello strumento grazie alla partecipazione a seminari tenuti da grandi nomi del panorama internazionale organistico quali Jack McDuff, Shirley Scott, Tony Monaco, Alberto Marsico, Joey De Francesco.

Mauro Mura batterista della Big Fat Mama, considerato uno dei gruppi di punta della scena italiana e citata su libri, riviste specializzate e sull’enciclopedia della musica italiana curata da Renzo Arbore. Ha suonato nei principali club della penisola e nelle più importanti manifestazioni musicali: Milano Blues Festival, opening act per JohonnyWinter ; sempre a Milano opening act per Pogues, Steve RayVaughan e Los Lobos; Rock Targato Italia trasmesso da Italia 1 ; Sanremo Blues trasmesso da RAI 1; aperture a importanti concerti tra i quali quelli di Screamin’ JayHawkins, Clifton Chenier Jr, Honeboy Edwards, Legendary Blues Band, Jimmy Rogers’. Da ricordare l’esibizione al “Courmayeur Blues Festival” accanto ad “Albert Collins and the Icebreakers”. Ha collaborato con importanti musicisti italiani (Paolo Bonfanti, Fabio Treves, Alessio Menconi) e stranieri tra i quali Louisiana Red, Eddie C. Campbell, Zora Young e Johnny Mars, con il quale incide nel 1993 il CD “Can youher me?” per la B&R Connection e partecipa alla tournèe europea promozionale del disco. Si esibisce in numerosi festival europei suonando al fianco, tra gli altri, di James Cotton, Magic Slim, ShermanRobertson, Little WillieLittlefield e partecipa al “Pistoia Blues Festival”, con Johnny Mars, accanto all’ex Led Zeppelin Robert Plant.

Luca Dalle Saline: Bassista dal tocco deciso, si è ispirato a diversi generi musicali quali il blues, il funk, pop,dance anni 70/80 ed ad ottomi bassisti. Ottimo groove nel genere Rock blues-Funk– Rhythm Blues.

La band è formata da musicisti di grande esperienza i cui componenti hanno suonato e collaborato con molti artisti noti (tra cui Jhonny Mars, Paolo Bonfanti, Fabio Treves, Andy J Forest, Big Fat Mama, opening act di Los Lobos e Steve RayVaughn) ed hanno partecipato ai principali festival tra cui il Pistoia Blues ed il Blues to Bop di Lugano. Il repertorio spazia nelle varie sfaccettature del blues (B.B.King, Elvis Presley, Etta James, ,Robert Johnson, Johnny Winter, Jimi Hendrix, Joe Cocker, Tina Turner, ZZ Top, etc). Lo spettacolo si dipana tra classici del genere e brani originali, offrendo un impatto solido e articolato, con un sound potente e raffinato al tempo stesso.

AndorArte

L’Associazione Culturale AndorArte da anni si prefigge di promuovere e diffondere i valori artistico-culturali organizzando occasioni, manifestazioni ed eventi volti alla loro divulgazione, anche attraverso proposte didattiche, sostenendo anche il recupero ed il prestigio delle radici storiche liguri e della città di Andora. L’obiettivo di fondo di AndorArte è quello di incentivare sempre maggiore interesse e seguito per le forme d’arte in generale suggerendo, nella cittadina di Andora, un vero e proprio nuovo rifermento solido e stabile sinonimo anche di preziosi scambi e crescita culturale.

Il 21 e 22 agosto si tiene il 9^ Andora Jazz Festival. I musicisti di caratura e fama internazionale permettono di realizzare un appuntamento di livello qualitativo del tutto in linea con le più prestigiose manifestazioni italiane storiche. L’interesse degli appassionali di musica è sempre crescente e ad Andora giungono dai paesi liguri ed è ormai anche un appuntamento per i turisti di altre regioni.

Il festival già nelle edizioni precedenti ha goduto del patrocinio della Regione Liguria, della Provincia di Savona e del Comune di Andora.

21 AGOSTO 2021

Ore 21,30

Concerti Sacri di D. Ellington direttore M°Riccardo Zegna

I concerti sacri di Duke Ellington sono un’opera importante e unica nel suo genere. Un appuntamento musicale da non perdere … un concerto quanto mai particolare, oltre che di garantita alta qualità: di Duke Ellington , grande direttore d’orchestra – compositore e pianista jazz, tutti ricordano temi come Take the a train o Satin doll, solo per citare due degli esempi più noti, verranno infatti eseguiti diversi brani dai Concerti Sacri, opere tarde e meno popolari del musicista americano. Sarà un ensemble strumentale e vocale, diretto da Riccardo Zegna, affermato pianista e compositore torinese di fama internazionale, ad interpretare brani tratti dai primi due dei 3 concerti di carattere religioso che Ellington scrisse nel corso dell’ultimo decennio della sua vita.

Lui stesso definì queste composizioni “la cosa più importante che abbia mai fatto”. Il primo Concerto debuttò nel 1965 nel giorno dell’inaugurazione della Grace Cathedral di San Francisco, il secondo fu invece eseguito per la prima volta nel 1968 nella Cattedrale di St. John the Divine a New York ed il terzo fu presentato in anteprima nell’Abbazia di Wenstminster a Londra il 24 ottobre del 1973 in occasione dei 25° anniversario della fondazione delle Nazioni Unite, esattamente sette mesi prima della morte del compositore, avvenuta il 24 maggio del 1974. Il concerto prevede l’esecuzione degli arrangiamenti originali rivisitati dal maestro Riccardo Zegna in un mix stilistico che ruota attorno alla chiave centrale dello swing, con il coro e voce solista che si alternano, si sovrappongono e dialogano con la jazz band, i brani si fondono così con ritmo ed eleganza, dando vita ad un programma musicale coinvolgente per tutti. Sul palco di Andora Jazz Festival l’orchestra composta da: Elena Bacchiarello, Stefano Calcagno, Claudio Chiara, Fulvio Chiara, Enrico Dicrosta, Cesare Mecca, Simone Monanni, Marco Moro, Davide Nari, Roberto Paglieri, Stefano Riggi, Gianluca Tagliazzucchi, Corrado Trabuio. L’Ensamble vocale comprenderà:Emanuela Florio, Lorenza Giusiano, Cristina Meschia e Chantal Saroldi, Maria Grazia Scarzella, Daniela Righi e Laura Costa Reghini affiancate dalla voce narrante di Silvia Paonessa.

22 AGOSTO 2021

Ore 21,30

ITALIAN SPIRIT TRIO

La musica d’autore italiana in chiave jazz

I tre artisti hanno unito i propri talenti per produrre una versione live dell’album “Italian Spirit”. Una rivisitazione strumentale, a forte carattere Jazz, di alcune delle più belle canzoni italiane nel panorama della musica pop contemporanea, in una versione dinamica che aggiunge le percussioni al duo tromba – pianoforte. L’interplay tra i musicisti crea un intenso continuum musicale dal forte impatto emotivo, che guida il pubblico in un viaggio musicale attraverso la musica italiana e le contaminazioni etniche. Il 6 novembre 2020 é uscito “ITALIAN SPIRIT” (Egea Music/Art in Live), il nuovo album del duo jazz che ha conquistato il Sol Levante! Il disco, disponibile sia in formato fisico che in digitale, raccoglie alcune delle più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate in una raffinata versione strumentale per tromba e pianoforte. Da Vasco Rossi a Samuele Bersani passando per Lucio Dalla e i Tiromancino, gli artisti offrono una sapiente rilettura di indimenticabili brani, creando un ponte generazionale tra la musica leggera e il jazz. Marco Vezzoso e Alessandro Collina hanno iniziato come duo. Dal loro primo incontro musicale nel 2014 hanno fatto molta strada, con 5 album, diversi concerti in Francia e in Italia e parecchi tour internazionali. Nel 2015 il primo tour in Giappone, “Live in Osaka”, è stato registrato e pubblicato dall’etichetta giapponese DaVinci. Nel 2017 un lungo tour estivo li porta in Cambogia, Indonesia e di nuovo in Giappone con un concerto di chiusura a Tokyo. Nel 2018 nuovi itinerari: Indonesia e Malesia e una serie di concerti nella Repubblica Ceca. Nello stesso anno firmano una partnership con il brand “Spirit Torino”, produttore di cuffie hi-end, e diventano i loro ambasciatori nel mondo. Da questa collaborazione sono nati: un tour in Cina nella primavera del 2019, un secondo in ottobre, nel 2020 uno in Norvegia e in Turchia. Italian Spirit Trio si è formato in occasione del concerto di presentazione in streaming dell’omonimo album per il pubblico giapponese nel marzo 2021. Al duo si è unito il poliedrico percussionista Andrea Marchesini, che grazie alle sue esperienze negli USA e in India porta nuove sonorità e dinamismo agli arrangiamenti di Vezzoso e Collina. Anche se di recente formazione, il Trio ha acquisito un invidiabile interplay e una carica espressiva che li contraddistingue e li rende riconoscibili e unici. La tromba canta le famose melodie, le percussioni colorano timbricamente e ritmicamente mentre il pianoforte si amalgama e crea il collante tra i due, il tutto al servizio della sublimazione della musica italiana in una versione accessibile al grande pubblico.

Ques’estate è in programma anche l’Estate Musicale Andorese. Il filo conduttore della 39^ edizione dell’Estate Musicale Andorese sarà: “brillante ricordo”. Al pubblico sarà proposto un viaggio musicale attraverso le epoche e gli autori. Tre serate nei Giardini Palazzo Tagliaferro, ore 21.30, dedicate all’opera, all’operetta e al fascino dei classici di Astor Piazzolla. La rassegna è ad ingresso libero con posti contingentati in osservanza alle norma contro la diffusione del Covid_19.

Aprirà la rassegna con una serata all’opera, martedì 20 luglio alle 21,30, una delle creazioni più belle, ma poco rappresentate di Gioachino Rossini : Il Turco in Italia. Si tratta di un dramma buffo che nei Giardni Tagliaferro prenderà vita sul palco con un allestimento completo con costumi, regia ed accompagnamento di pianoforte.

Il Turco in Italia

Musica di Gioachino Rossini

Selim, basso – Nicholas Tagliatini

Fiorilla, soprano – Anna Delfino

Don Geronio, baritono – Giorgio Valerio

Don Narciso, tenore – Eduardo Rampoldi

Prosdocimo, baritono – Carlo Morini

Zaida, mezzosoprano – Veronica Esposito

Pianoforte – Alberto Perfetti

Regia – Nicholas Tagliatini

Il secondo appuntamento dell’Estate Musicale Andorese, propone un capolavoro dell’operetta. Martedì 10 agosto, alle 21,30 va in scena La vedova allegra di Franz Lehàr, con costumi, regia e riduzione scenica per 6 personaggi della Compagnia di Operetta Elena D’Angelo. La Compagnia è una delle più importanti a livello nazionale. Mette in scena produzioni curate nei minimi particolari, nel rispetto della filologia dello spettacolo, ma con una particolare attenzione al gusto del pubblico di oggi, con eleganti allestimenti l’uso della musica dal vivo.

La vedova allegra

Riduzione scenica per sei personaggi

Musica di Franz Lehàr

Anna Glavary – Elena D’Angelo

Conte Danilo – Spero Bongiolatti

Camillo De Rossillon – Alessandro Fantoni

Valancienne – Merita Dileo

Njegus – Matteo Mazzoli

Barone Zeta – Gianni Versino

Pianoforte – Marcella Tessarin

Regia – Elena D’Angelo

Curatore delle trascrizioni di Astor Piazzolla e sassofonista di fama mondiale Marco Albonetti, chiuderà la Rassegna (martedì 24 agosto ore 21,30) con un omaggio ad uno dei più grandi musicisti del Novecento: Astor Piazzolla in occasione del centenario della nascita.

Si spazierà dai brani più conosciuti a quelli meno noti, con un unico fil rouge: il tango.

Romance del Diablo

The music of Piazzolla

Sax soprano e baritono – Marco Albonetti

Contrabbasso – Virgilio Monti

Pianoforte – Alessandra Gelfini

Solisti dell’Orchestra Filarmonica Italiana

Violino – Cesare Carretta

Violino – Silvia Maffeis

Viola – Michela Zanotti

Violoncello – Claudio Giacomazzi