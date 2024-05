Tutto pronto ad Andora per accogliere l’arrivo del Giro d’Italia: le info utili

Il centro di Andora si prepara ad ospitare il grande Giro d’Italia con le tante animazioni esclusive dedicate agli appassionati di ciclismo ed anche una complessa macchina logistica che garantisce assistenza e scurezza al pubblico, ai campioni in gara e ai media al seguito.

Il Giro d’Italia offre grande visibilità, ma quale evento di natura internazionale, prevede una complessa macchina logistica che occuperà ampie zone di Andora. Nelle zone interdette al traffico veicolare sarà garantito il transito ai mezzi di soccorso, nonché ai mezzi autorizzati dell’organizzazione.

Per i trasporti di beni deperibili (pane, latte, pesce) e/o prodotti di editoria (stampa quotidiana) durante la prima mattina del giorno martedì 7 maggio sarà permesso, nelle vie non ancora occupate dalle strutture della organizzazione del Giro d’Italia 2024, il transito per il tempo necessario alle consegne ai fornitori secondo le modalità da concordare con il comando di Polizia Locale.

Andora accoglierà animazioni riservate esclusivamente agli arrivi di tappa: gli Open village saranno ben due. Il primo è il famoso Giroland che occuperà via Roma, piazza Santa Maria, via dei Mille, via Clavesana. Ci sono gli stand degli sponsor ed offre innumerevoli attività di intrattenimento legate alla storia del Giro Italia, dedicate ad adulti e bambini. Permette di scoprire la storia e i simboli della Corsa Rosa: tra Garibaldi, maglie e bici storiche con la possibilità di fare una foto con il Trofeo Senza Fine che però ad Andora è in diretta competizione con la sua riproduzione alta 8 metri che capeggia a poche centinaia di metri dall’arrivo. Il grande trofeo il Pin Rosa sulla linea di arrivo sono oggetto di selfie.

Il secondo villaggio aperto al pubblico sarà quello del Giro E, la competizione con bici a pedalata assistita che anticiperà l’arrivo dei campioni in gara per la Maglia Rosa con una parata di volti noti del ciclismo e rappresentanti delle amministrazioni comunali. L’Open Village occuperà tutta la zona di Parco degli Aviatori, oltre alle animazioni, agli sponsor è un’area dedicata anche ai tempi della sostenibilità ambientale e a animazioni dedicate ai bimbi della scuola.

Acconto alle strutture ludiche, c’è anche una complessa struttura logistica con automezzi di RCS, produzione televisiva, gli studi mobili Rai, lungo il tratta di arrivo. Nelle vie attigue al centro trovano spazio i parcheggi per le ammiraglie (via Amerigo Vespucci, via Doria, Via Dante Alighieri e via Europa), dei fornitori diurni e notturni, pre e post arrivo e giornalisti, (piazza del mercato, via Caboto, via Risorgimento, largo Milano).

Per informare i cittadini delle zone chiuse al traffico e dove non sarà possibile parcheggiare le auto, in queste ore sono stati posizionati ben quattrocento cartelli di divieto di sosta, dalla Polizia Locale, dagli operai comunali, volontari e operatori incaricati dal Comune.

Il piano viario comporterà la chiusura di buona parte del centro, dalle ore 18:00 del 6 maggio fino alle 23.00 del 7 maggio fino alla completa smobilitazione della strutture.

È fortemente consigliato di spostare e parcheggiare preventivamente il proprio automezzo al di fuori anche dalle autorimesse private. A tale scopo sarà allestita, in aggiunta alla dotazione standard di parcheggi del comprensorio, un’area parcheggio nella zona Luna Park, accessibile esclusivamente da via Piana del Merula. Altre aree parcheggio sono individuate presso la stazione ferroviaria in via Merula, in via Cavour, nell’area parcheggio a lato della nuova rotatoria e presso il parcheggio adiacente la sede comunale ed infine nella nuova area parcheggio di via Carminati. Un parcheggio riservato ai veicoli con pass disabili sarà inoltre allestita nel parcheggio di via Marco Polo, via Rattalino, angolo in via Marco Polo. Obiettivo del Piano di informazione è zero rimozioni e zero multe.

Altra zona a forte attrazione, è il palco delle premiazioni che è stato allestito sulla spiaggia centrale di Andora, una suggestiva collocazione per valorizzare a livello internazionale, il bel litorale di Andora.

Palazzo Tagliaferro è il Quartiertappa del Giro e sarà utilizzato da RCS Group come sede dell’organizzazione tecnica, della sala Stampa che accoglierà le decine di giornalisti al seguito nel centro di cultura contemporanea appositamente allestito.

Il centro di Andora è stato suddiviso in zone diversificate. A partire dalle ore 18.00 del giorno lunedì 6 maggio fino alle ore 23.00 del giorno martedì 7 maggio il DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA interesserà le seguenti vie:

ZONA LEVANTE FIUME MERULA:

– PIAZZA SANTA MARIA

– VIA CLAVESANA

– VIA MARCO POLO intersezione via Rattalino e S.S. n.1 Aurelia

– PIAZZA DELL’INCONTRO

– PIAZZA DORIA

– VIA XXV APRILE

– VIA CABOTO

– VIA USODIMARE

– VIA VASCO DA GAMA

– VIA DEI MILLE

– VIA SAN DAMIANO intersezione Via Colombo e S.S. n.1 Aurelia

– VIA VESPUCCI

– VIA COLOMBO intersezione Via Vespucci e Via San Lazzaro

– PONTE ITALIA 61

– VIA RATTALINO intersezione Via Vespucci e Via Piana del Merula

– VIA SAN LAZZARO intersezione Via Colombo e Via Clavesana

– PIAZZETTA SANTA RITA

ZONA PONENTE FIUME MERULA:

– VIA CAVOUR intersezione via Santa Lucia e Largo Milano

– PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA

– LARGO MILANO

– VIA GENOVA

– VIA RISORGIMENTO.

Si specifica che nelle vie del centro cittadino interessate dalla “Fiera di Maggio”, del 5 maggio 2024, i divieti di sosta saranno prolungati dalle ore 05.00 del giorno 5 maggio 2024 alle ore 23.00 del giorno 7 maggio 2024.

Sulla via AURELIA, il divieto di transito veicolare nel tratto tra l’incrocio di strada delle Catene e via del Poggio, scatterà dalle ore 05.00 alle ore 21.00 del giorno martedì 7 maggio. Su tutto il tratto cittadino della via Aurelia sarà prevista già da lunedì 6, dalle ore 18 il divieto di sosta con rimozione forzata compresi i parcheggi laterali zona colonia d’Asti, zona “Case al Porto”, area esterna porto turistico. Qui dall’alba, decine di uomini allestiranno il tratto di arrivo per accogliere il Giro E, la Carovana degli sponsor e la volata dei campioni del Giro d’Italia.

Per raggiungere o per allontanarsi da Andora è fortemente consigliato l’utilizzo dell’autostrada A10 e sono individuati i seguenti percorsi alternativi, per entrambe le direzioni:

– Direzione Imperia: per soli veicoli leggeri in arrivo lungo S.S. n.1 Aurelia da Cervo, Via del Poggio;

– Provenienza Savona: per soli veicoli leggeri in arrivo lungo S.S. n.1 Aurelia, deviazione su Via Monaco, Laigueglia, e percorrenza Strada per Colla Micheri verso Andora.

I capolinea degli autobus, dalle ore 05.00 alle ore 21.00 del giorno 7 maggio, saranno spostati provvisoriamente come segue:

– T.P.L. (direzione Savona): capolinea provvisorio in S.S. N. 1 Aurelia angolo Strada delle Catene (zona ristorante “Rocce di Pinamare”);

– RIVIERA TRASPORTI (direzione Sanremo): capolinea provvisorio in Via del Poggio, angolo Via Marchese Maglioni (zona suore istituto”Stella Maris”).