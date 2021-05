Investimento di 25 milioni per le piste ciclabili: in provincia da San Lorenzo al Mare ad Andora - IVG.it

Liguria. Venticinque milioni di euro per la realizzazione di circa 44 km di piste ciclabili in Liguria. In particolare avranno ampia valenza strategica i lavori nell’area San Lorenzo al Mare – Andora comprensiva dell’area Capo Berta-Diano Marina, che costituiranno la prosecuzione e il completamento dell’esistente ciclovia del ponente ligure (Ospedaletti – San Lorenzo al Mare).

È stata approvata oggi dalla Giunta, su proposta dell’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, la comunicazione degli ambiti d’intervento per il nuovo percorso tirrenico che, a Levante, cambierà l’ingresso in Liguria dalla Toscana.

Il 60% circa delle risorse sarà destinato infatti allo spezzino, il restante alla riviera di ponente: “Dopo anni di lavoro – ha spiegato l’assessore Giampedrone – con queste nuove risorse vediamo concretizzarsi una nuova visione di mobilità sostenibile, che darà un nuovo volto della Val di Magra e di lunghi tratti del litorale di ponente. In particolare l’investimento, anche simbolicamente, cambierà l’ingresso in Liguria dalla Toscana, sviluppando la visione di una regione accessibile con la mobilità dolce”.

“L’inizio dei lavori è fissato entro il 2022, mentre l’ultimazione avverrà entro il 2026. I lavori rientrano in un accordo tra le Regioni Liguria, Toscana e Lazio per la progettazione e realizzazione della ‘Ciclovia Turistica Tirrenica’: nel primo lotto riguarderanno la tratta Capo Berta/Diano Marina; nel secondo lotto le tratte interessate saranno San Lorenzo al Mare/Andora (con la sola esclusione della tratta all’interno del Comune di Imperia ed attualmente in fase di realizzazione) e Framura/Marinella di Sarzana, al confine con la Toscana”.

“Particolarmente importanti saranno anche i lavori nell’area Framura – Marinella di Sarzana – conclude Giampedrone -, con l’ingresso dalla Toscana nel Comune di Sarzana, facente già parte della via Francigena da Roma verso Canterbury – itinerario di ‘Sigerico’ a forte valenza turistico-religiosa, che garantisce il collegamento diretto della ciclovia Tirrenica in territorio ligure con il relativo percorso in territorio toscano”.