Il pediatra savonese Cohen: "Bloccato a Tel Aviv, giorni di paura nel bel mezzo di una guerra" - IVG.it

Savona-Tel Aviv. “Sarei dovuto essere sul volo che doveva partire cinque minuti fa, ma la compagnia aerea ha rinunciato“. Lo abbiamo raggiunto proprio all’uscita dell’Aeroporto Ben Gurion.

Non riesce nemmeno questa volta a tornare a Savona Amnon Cohen, il noto ex primario di pediatria dell’Ospedale San Paolo, di origine israeliana, che da anni vive all’ombra della Torretta e che, dopo il lungo lockdown dovuto alla pandemia, prima che scoppiasse il conflitto per la striscia di Gaza, aveva deciso di andare a trovare i nipotini a Tel Aviv.

Nove giorni drammatici, di grande angoscia. Prigioniero di una guerra. Paura e rischio altissimo. Anche oggi, per la seconda volta, non è riuscito a fare ritorno in Italia: il bravissimo pediatra noto e stimato per le sue qualità umane oltre che professionali, deve rimanere ancora in Israele.

“Qui continuano a lanciare missili, – afferma Cohen nel video. – Ne sono già stati lanciati oltre 3mila verso le città israeliane. Circa il 90%, per fortuna, sono stati intercettati dal sistema sofisticato antimissilistico di Israele. E meno male che esiste questo sistema. I missili caduti, infatti, hanno provocato danni enromi, distruzioni di case ed altri edifici e tanti morti. Dall’altra parte l’esercito israeliano sta rispondendo e l’ostilità continua. Dopo 9 giorni di conflitti non vediamo ancora la fine di questa situazione”.

La notte appena passata, per fortuna, è trascorsa apparentemente tranquilla, sotto un cielo che non è stato illuminato dal bagliore dei missili. Ma certo sono giorni difficili quelli che dovevano chiamarsi vacanza e che sono mutati, invece, in paura.

Ora Cohen cercherà di tornare al più presto in quella che lui considera la sua città d’adozione, Savona, dove fondò un reparto che tutt’oggi rappresenta un’assoluta eccellenza nel panorama sanitario ligure e non solo.