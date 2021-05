Autostrada A26: casello di Masone chiuso la notte tra sabato 8 e domenica 9 maggio - IVG.it

Genova. Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo, in orario notturno, dalle 22 di sabato 8 alle 6 di domenica 9 maggio, sarà chiusa la stazione di Masone, in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.

Autostrade consiglia di uscire alla stazione di Ovada, sulla stessa A26, o di Genova Pra’, sulla A10 Genova-Savona.

In ulteriore alternativa, si potrà uscire alla stazione di Genova Pra’, rientrare dalla stessa stazione e immettersi sulla A26, per poi uscire alla stazione di Masone.