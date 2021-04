Sanità territoriale, a Giustenice nuovo medico e nuovo ambulatorio - IVG.it

Giustenice. Un nuovo medico di medicina generale, Mirko Fedon, prenderà servizio a Giustenice, città scelta come comune di base. Grazie anche alla disponibilità dell’amministrazione comunale ed alla Polisportiva “Stefano Agnese” di Giustenice (che fornirà locali), sarà attivato un ambulatorio presso la struttura sportiva sita in prossimità di piazza Vittorio Veneto (la piazza del Comune).

Mirko Fedon, 30 anni, originario di Pietra Ligure, dichiara: “Mi sono laureato all’Università di Genova e da allora ho sempre lavorato nelle nostre zone. Ho scelto il percorso della medicina generale per poter prestare servizio nel nostro territorio a cui sono molto legato, credendo nell’importanza della prevenzione e del rapporto fiduciario medico – paziente sempre più difficile da costruire, soprattutto in un contesto di medicina burocratizzata e centralizzata come quello in cui viviamo”.

Considerata l’importanza della medicina territoriale e di una strutturata rete sanitaria, verrà così implementata l’assistenza a tutti i cittadini di Giustenice che potranno avere, sul territorio comunale, la presenza costante di medici di base: “Il sistema socio sanitario territoriale, nel nostro comprensorio, e soprattutto in questo particolare momento di emergenza sanitaria, è assolutamente necessario – afferma il sindaco Mauro Boetto -. Giustenice aveva ed ha la necessità di avere la presenza di un ambulatorio, con un medico di famiglia per più giorni alla settimana. Questa è stata, in questi anni, la richiesta della cittadinanza e soprattutto delle persone più anziane e come amministrazione abbiamo fatto tutto il possibile affinché tale richiesta venisse accolta”.

“Già da lunedì 26 aprile il Dr. Fedon, con cui ho parlato nei giorni scorsi, sarà operativo nell’ambulatorio di Giustenice. A lui, a nome mio personale e di tutta la comunità che rappresento, intendo formalizzare il più caloroso benvenuto e gli auguri di buon lavoro” conclude il primo cittadino di Giustenice

Il Dr. Fedon riceverà i pazienti tutti i giorni della settimana ed, in particolare, il lunedì dalle ore 15 alle ore 17, il martedì dalle ore 17 alle ore 19 mentre il mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30.