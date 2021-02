Loano, lunedì 1° marzo proseguono gli interventi di manutenzione stradale

Loano. Continuano gli interventi di manutenzione sul territorio di Loano.

A partire dal 1° marzo, in via delle Caselle (di fronte all’asilo comunale) verranno effettuati i lavori di rifacimento della copertura del canale che scorre sotto il livello della strada. Gli interventi avranno una durata di tre giorni, durante i quali si potrebbero creare disagi alla circolazione viaria. Durante la notte, invece, le lavorazioni saranno sospese e “coperte” da lastre d’acciaio, al fine di consentire il transito dei veicoli.

Sempre il 1° marzo prenderanno il via i lavori di rifacimento del sistema di canalizzazione delle acque bianche nei pressi del condominio Adriano, sul lato a monte della via Aurelia nei pressi dell’istituto Falcone. Durante l’attività di cantiere, in zona sarà istituito un senso unico alternato ed il traffico sarà regolato da due movieri.