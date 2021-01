Celle Ligure. Cambiano aspetto i giardini pubblici dei Piani, da anni parco giochi dedicato ai più piccoli con un futuro per i più grandi attraverso un’area dedicata a chi vorrà allenarsi e praticare “calisthenics”.

Una novità che vedrà lo spostamento della zona per i bambini in quello che è sempre stato il “Minigolf”, poco distante, e il rinnovamento del parco giochi che cambierà e sarà diviso in due spazi: uno ospiterà l’attrezzatura per fare “calisthenics”, per allenarsi all’aria aperta; nell’altro, invece, rimarranno strutture di gioco per bambini, ma un po’ più grandi.

Foto 2 di 2



Operai al lavori: mercoledì verrà fatta una gettata in cemento, poi sarà stesa un’apposita pavimentazione anti trauma. “Nascerà uno spazio dove i ragazzi possano praticare sport all’aperto, aspetto importante in questi tempi di palestre chiuse. La cosa vale anche per un genitore che porti con sé i figli, che potranno così giocare nello stesso posto mentre lui si allena“ spiega il vicesindaco Giovanni Siri.

Nel rinnovato parco dei Piani saranno soprattutto i giovani a praticare attività sulle sbarre. Ma Giovanni Siri, come ha voluto pensare ai ragazzi, a loro rivolge anche un appello: “mantenete in ordine l’area e il decoro di questi giardini dove vi allenerete. Siate responsabili”. Pulizia e niente schiamazzi, insomma. Il messaggio è chiaro. Rispetto dell’area, delle installazioni e del vicinato.