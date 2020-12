Gatto smarrito ad Albenga, si cercano i proprietari

Albenga. Un simpatico e docile gatto, quasi certamente di proprietà, è stato recuperato dalle ambulanze veterinarie per conto del servizio veterinario di Asl2 in un portone di via La Malfa ad Albenga.

Sottoposto alle prime cure veterinarie è ora ricoverato presso la sede della Protezione Animali in via Cavour 48 r a Savona.

Il proprietario lo potrà riavere contattando l’Enpa (019 824735) da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.