Covid, in Liguria 328 nuovi positivi: altri 4 decessi nel savonese

Liguria. Sono 328 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4.621 tamponi effettuati. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra regione di Alisa e ministero. Questo fa sì che il rapporto tra persone positive e test molecolari complessivi sia del 7,09% con un andamento leggermente a fisarmonica, negli ultimi giorni, ma sempre inferiore alla doppia cifra.

Dei nuovi positivi, 44 sono stati individuati in Asl2. Altri 25 sono stati individuati in Asl1. Altri 154 sono stati rilevati in Asl3, mentre 41 sono residenti in Asl4. Altri 62 sono stati riscontrati in Asl5.

In totale sono 6.979 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi guariti e deceduti). Sono 139 meno di ieri. I casi positivi (compresi guariti e deceduti) sono in tutto 58.526 e cioè 328 più di ieri.

I tamponi antigenici rapidi effettuati dal 2 novembre fino ad oggi sono 143.027 e cioè 4.026 più di ieri.

Sono 751 le persone ricoverate in ospedale, cioè 2 meno di ieri, e restano 64 quelle in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 5.207 e cioè 217 meno di ieri.

Il totale dei guariti (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi, previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) è di 48.716 e cioè 455 in più di ieri. Sono guariti pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi (previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) in riferimento alla circolare del ministero della salute numero 32850 del 12 ottobre.

I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 5.847. I deceduti sono 2.831 e cioè 12 più di ieri: quattro i morti nel savonese all’ospedale San Paolo, il più giovane aveva 65 anni.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.108. Le persone ricoverate in ospedale sono 122, ovvero 2 meno di ieri. Sono 13 quelle in terapia intensiva (una meno di ieri). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 648.