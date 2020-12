Colla Micheri, il meraviglioso borgo dove dimorava l’esploratore Thor Heyerdahl

In questo articolo di Stile Savonese voglio parlarvi di un minuscolo angolo di paradiso che conquista tutti per la sua bellezza e conquistò anche Thor Heyerdahl: Colla Micheri.

Piccola perla medievale incastonata sulle alture tra Laigueglia e Andora, lungo il tracciato dell’antica via Romana Julia Augusta, Colla Micheri fu scelta come dimora dal celebre antropologo, navigatore ed esploratore norvegese Thor Heyerdahl .

Partendo da Laigueglia, il minuscolo villaggio è raggiungibile a piedi attraverso una mulattiera, se vuoi fare una bella passeggiata, o in auto, seguendo la strada asfaltata.

Colla Micheri è un altro di quei magici luoghi del nostro savonese in cui il tempo sembra sia riuscito a fermarsi: entri nel borgo e vieni catapultato nella dimensione di un passato molto remoto.

Affascina con lo splendido panorama che offre e con i profumi di una natura rigogliosa che ti avvolgono.

Ti lasci alle spalle il blu del mare e arrivi al centro del borgo, dove c’è la graziosa piazzetta lastricata in pietra con la Chiesa di San Sebastiano. Questa ha un caratteristico colore rosso scuro e mostra sulla sua facciata la lapide che ricorda il passaggio di Papa Pio VII di ritorno dal suo esilio francese.

Da qui si dirama una ragnatela di stradine lastricate che conducono a splendide ville con giardini dai mille colori.

Colla Micheri ha un’incredibile particolarità: dalla costa non si vede assolutamente, perché le case sono disposte sul versante posteriore della collina.

Il piccolo borgo fu infatti edificato in questo modo per non essere avvistato dalle navi saracene, che nelle epoche passate, con le loro incursioni sulla costa, terrorizzavano gli abitanti.

Una scelta che si rivelò particolarmente felice, anche da un punto di vista più “poetico”, perché all’ora del tramonto a Colla Micheri si può godere di uno splendido spettacolo: il sole che va a tuffarsi in un “mare” di ulivi dietro le colline.

Un luogo che per la sua immensa bellezza e la sua tranquillità conquistò anche il famoso esploratore e antropologo di fama mondiale Thor Heyerdahl , che qui trascorreva i momenti di riposo, la sua dimora tra un’avventura e l’altra.

Per aver ospitato il loro connazionale Thor Heyerdahl, Laigueglia è una città particolarmente cara ai norvegesi.

Thor Heyerdahl fu protagonista di numerose imprese avventurose in giro per il mondo, come la famosissima traversata del Pacifico, 6.800 chilometri in 101 giorni, con la zattera Kon-Tiki e altre avventure altrettanto esaltanti, grazie alle quali sono stati possibili importanti ritrovamenti di reperti unici.

Insignito di numerose onorificenze e deceduto nel 2002 all’età di 87 anni, questo celebre e affascinante personaggio viene ricordato sempre con grande affetto dagli abitanti di Laigueglia.

Per suo volere, alla sua morte fu sepolto a Colla Micheri e la sua tomba si trova sotto la Torre saracena, che si erge in posizione dominante.

Colla Micheri è un luogo incantato capace di portarti in pochi istanti in un mondo magico e lontano fatto di meraviglia e suggestioni. Per una totale immersione nella bellezza, di cui tutti abbiamo sempre bisogno. #ilbellocisalverà

