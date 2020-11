Asl 2, dalla SIGOT arriva un importante riconoscimento per la dottoressa Roberta Rapetti

Provincia. La Società Italiana di Geriatria Ospedale Territorio (SIGOT) nell’ambito del 34° Congresso Nazionale Edizione Virtuale, ha assegnato il Premio come miglior Abstract alla dott.ssa Roberta Rapetti che insieme ad altri collaboratori ha condotto in ASL 2 lo studio autorizzato dal Comitato Etico Regionale: “Assessment of the incidence of pressure injuries and association with predictive factors: results of a research study in ASL2 Liguria”, tradotto “Valutazione dell’incidenza delle lesioni da pressione e associazione con fattori predittivi: risultati di uno studio di ricerca in ASL2 Liguria”.

“I risultati della ricerca rappresentano elementi di indirizzo finalizzati al miglioramento della pratica clinica assistenziale” ci spiega l’autrice.

“Questo premio è un importante riconoscimento per la comunità infermieristica che, nonostante il periodo emergenziale e l’intenso impegno lavorativo quotidiano, continua a produrre “valore” per il sistema salute, fornendo il proprio contributo professionale anche in ambito scientifico” commenta la dott.ssa Monica Cirone, Direttore delle Professioni Sanitarie ASL 2, interpretando il pensiero di tutta la Direzione e manifestando grande soddisfazione per il premio ricevuto dalla collega dott.ssa Rapetti, che generosamente lo dedica “a tutto il personale impegnato a fronteggiare l’Emergenza Covid.”