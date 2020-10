Brumbrum: come comprare un’auto online

Gli italiani che decidono di fare shopping online sono sempre più numerosi, anche se ci sono alcuni settori che ancora non garantiscono serenità e tranquillità: insomma, c’è il timore di incappare in qualche truffa. È ciò che accade nel caso della vendita di auto, un mercato che non di rado deve fare i conti con le frodi compiute nei confronti dei consumatori. Per rimediare basta fare riferimento a un sito affidabile come Brumbrum, che si propone come rivenditore diretto di vetture a km zero e usate, ma che può essere scelto anche da chi desidera mettere alla prova tutti i vantaggi del noleggio lungo termine .

I benefici offerti da Brumbrum

Tutte le vetture che compaiono nella vetrina digitale del sito sono sottoposte a più di 200 verifiche che hanno lo scopo di accertare le loro reali condizioni: non solo la perizia di carrozzeria, ma anche i test sulla meccanica e, ovviamente, le prove su strada. Solo dopo questi accurati e meticolosi controlli i veicoli vengono messi online, a disposizione di tutti coloro che hanno la necessità o il desiderio di comprare una macchina di seconda mano in pochi clic, senza dover visitare di persona chissà quanti rivenditori e concessionari.

Acquistare una macchina su Internet conviene davvero?

Nel momento in cui si decide di comprare attraverso Internet una vettura di seconda mano, è più che comprensibile nutrire il timore che il mezzo che sarà consegnato sia diverso da come era stato descritto nell’inserzione. Oppure si ha paura che il venditore abbia mascherato dei malfunzionamenti o dei danni. Inoltre, qualche titubanza è legittima perché non si può usufruire dei tipici servizi extra che vengono messi a disposizione dalle concessionarie tradizionali. È chiaro che tutto dipende dalla certezza di fare affidamento sui venditori più appropriati: solo così si può essere certi di comprare una macchina usata approfittando di tutti i vantaggi che l’online mette a disposizione, dal punto di vista del risparmio economico ma non solo.

Un progetto rivoluzionario

Non è esagerato definire e classificare il progetto di Brumbrum come rivoluzionario, e non solo perché questo e-commerce va a inserirsi proprio in un’area di sfiducia come quella che abbiamo appena descritto. Prima di tutto è utile sapere che si sta parlando di un rivenditore di auto usate tutto italiano, un aspetto che non va certo trascurato sul piano della sicurezza e dell’affidabilità. Il portale si caratterizza per una grafica molto intuitiva e leggera, mettendo in evidenza un gran numero di proposte commerciali relative non solo alle auto a km zero e alle vetture usate, ma anche ai mezzi disponibili per il noleggio a lungo termine destinato ai privati.

Come funziona Brumbum

Le auto di Brumbrum vengono consegnate in quasi 60 città italiane differenti, e ognuna di esse vanta una garanzia con copertura per il soccorso stradale per una durata compresa tra 1 e 3 anni. Un ulteriore fattore che va messo in evidenza è che non c’è un intermediario a vendere le macchine, le quali sono tutte di proprietà di Brumbrum. I prezzi finali sono riportati con la massima chiarezza e altrettanta trasparenza, e includono tutti gli oneri: insomma, non si corre il rischio di ritrovarsi alle prese con spese superiori a ciò che era stato preventivato in un primo momento. Per ciascun veicolo è disponibile una scheda tecnica ricca di informazioni dettagliate in cui sono riportati i risultati dei controlli eseguiti.

Perché comprare su Brumbrum

Chi sceglie Brumbrum per acquistare una vettura di seconda mano ha la certezza di avere a disposizione tutte le informazioni di cui ha bisogno per portare a termine una transazione conveniente, secondo gli standard di trasparenza più elevati: lo dimostrano, per esempio, le tante foto ad alta risoluzione, che permettono di vedere anche i difetti estetici delle auto in vetrina. L’esperienza di acquisto che ne deriva si fonda, pertanto, sulla creazione di una relazione di fiducia tra gli acquirenti e il portale, che non a caso ha avuto bisogno solo di pochi mesi per conquistare la leadership nel settore della rivendita diretta di macchine online. Le consegne possono essere effettuate a domicilio, dopo che tutte le pratiche del caso sono state portate a termine. E in più è possibile provvedere al reso gratuito del mezzo, a patto che avvenga entro due settimane dalla consegna e che non siano stati percorsi più di mille chilometri: una soluzione che assicura il rimborso complessivo dell’importo che è stato versato.

Il noleggio a lungo termine

Come si è detto, con Brumbrum si può scegliere anche la formula del noleggio a lungo termine, con costi fissi e rate trasparenti. La consegna è a domicilio anche in questo caso, e chi usufruisce del servizio può contare sull’assistenza stradale non solo sulle strade italiane, ma anche su quelle degli altri Paesi europei.