Cari lettori di IVG, bentornati con il nostro consueto appuntamento con le guide di acquisto! Ormai le scuole stanno riaprendo e ci sembra giusto iniziare a parlare di Back to School, per questo abbiamo dedicato la nostra nuova guida d’acquisto ai migliori zaini scuola!

Per realizzare questa selezione di prodotti abbiamo pensato a tutte le classi di studenti che nell’anno scolastico 2020/2021 torneranno fra i banchi di scuola, e per questo ci siamo dedicati a trovare una serie di prodotti variegata, con soluzioni il quanto più diverse fra loro, adatte ai più piccini ma anche con altre adatte anche agli universitari. Oltre a zaini con i pupazzi, infatti, si troveranno alcuni zaini studiati per non sollecitare la schiena, altri con tanti gadget e tasche da poter essere usati anche in altre circostanze ed addirittura alcune soluzioni così tecnologicamente avanzate da illuminarsi al buio.

Visto che non vogliamo farvi perdere altro tempo che settembre è alle porte ormai, mettetevi comodi e preparatevi a farvi consigliare sui migliori zaini scuola per il Back to School 2020!

Pronti? Si comincia!

I migliori zaini scuola per il Back to School 2020

Zaino Pokémon

Da oltre 20 anni i Pokémon hanno conquistato intere generazioni di fan, che dopo aver giocato decine di ore ai videogiochi, adesso potranno andare a scuola assieme ai propri mostriciattoli preferiti. Con i simpatici volti di Pikachu, Bulbasaur e Charmander su uno sfondo nero, questo zaino è composto da una parte principale dove mettere i libri, ed una tasca frontale più piccola, utile per le merende o altri piccoli oggetti. Grazie agli spallacci imbottiti e regolabili, questo zaino offre il massimo in quanto a confort e le sue dimensioni 40 x 30 x 10 cm lo rendono adatto agli allenatori Pokémon di tutte le età.

Clicca qui per acquistare lo Zaino Pokémon

Zaino Harry Potter

Questo zaino è il sogno che gli appassionati di Harry Potter non possono lasciarsi sfuggire! La sua particolare stampa che comprende tutti i personaggi della saga in versione chibi, rende questo zaino molto colorato ed alla moda, ma anche estremamente comodo per merito delle robuste cinghie regolabili imbottite. La presenza di uno scomparto principale con cerniera, di una parte frontale più piccola e di una tasca laterale in rete, utile per contenere anche bottiglie oppure oggetti di medie dimensioni, rende lo zaino adatto a qualsiasi circostanza.

Clicca qui per acquistare lo zaino Harry Potter

Zaino Fortnite

Realizzato con materiali resistenti e di qualità, questo spazioso zaino è l’alternativa perfetta per i fan di Fortnite. Con la rappresentazione di Raven sulla parte alta della tasca più piccola, questo zaino ufficiale del merchandise di Fortnite, offre il massimo della comodità grazie agli spallacci e lo schienale imbottiti, adattandosi a qualsiasi circostanza. Acquistando questo zaino poi, sarà possibile ricevere un regalo leggendario da utilizzare per il gioco online! Occasione imperdibile per i videogiocatori amanti del titolo!

Clicca qui per acquistare lo zaino di Fortnite

Zaino Vans Old skool

Lo Zaino Old Skool III di Vans è un prodotto composto al 100% in poliestere e si presenta spazioso e resistente. L’ampio scomparto principale comprende una tasca adatta per la maggior parte di laptop di dimensioni inferiori ai 38 cm, e permette facilmente anche l’inserimento di libri, accessori e di organizer. Lo schienale di questo zaino è imbottito, così come le tracolle, che sono anche regolabili mentre invece grazie alle numerose fantasie disponibili è possibile assecondare qualsiasi genere di gusto.

Clicca qui per acquistare lo zaino Old Skool III

Zaino Avium Seven

Lo zaino della linea Avium realizzato da Seven è molto capiente, infatti ha una capacità di circa 30 l, e la prima caratteristica che si nota in questo zaino è la presenza di 3 sezioni. Nella prima si può trovare la tasca interna dove è presente uno scompartimento porta tablet/pc, la struttura principale ed infine uno scomparto segreto. Lo schienale è stato utilizzando secondo la tecnologia ErgoSystem, mentre gli spallacci imbottiti rendono il trasporto dello zaino semplice e confortevole anche a pieno carico. Acquistato questo prodotto sarà possibile poi ottenere una confezione di auricolari wireless, quindi offerta super conveniente!

Clicca qui per acquistare lo Zaino Avium Seven

Trolley Tech Invicta

Se non siete amanti dello zaino in spalla, il versatile trolley di Invicta fa al caso vostro. Infatti questo articolo è in grado di diventare uno zaino in pochissimi secondi, staccandosi dal resistente quanto leggero carrello, Il trolley tech realizzato da Invicta è composto da una tasca principale molto ampia, perfetta per contenere libri e quaderni, mentre la parte frontale permette di contenere gli oggetti più piccoli. Grazie alla presenza di una doppia barra telescopica, questo zaino si rivela un’ottimo acquisto sia per gli adulti che i più piccoli.

Clicca qui per acquistare il Trolley tech Invicta

Zaino Eastpak Padded Pak’r

Probabilmente il modello Padded Pak’r di Eastpak è l’unico di tutta questa selezione che non necessita di presentazioni. Con i suoi variegati colori e fantasie astratte, gli zaini Eastpak hanno accompagnato numerose generazioni di studenti, ed ancora sono considerati il bestseller dell’azienda. Con l’ampio scomparto principale ed una tasca frontale con zip, questo zaino è realizzato in nylon balistico idrorepellente, che manterrà il contenuto asciutto e protetto anche in caso di pioggia. La formula del successo degli zaini Eastpak forse va trovata nel particolare design degli spallacci, che li rende ulteriormente comodi, e con il tempo, arrivano ad adattarsi alla sagoma delle spalle alla perfezione.

Clicca qui per acquistare lo zaino Eastpak Padded Pak’r

Zaino Ezonteq

Per tutti coloro che cercavano uno zaino in grado di coniugare la tecnologia con l’essere alla moda,vi segnaliamo la presenza del particolare zaino Ezonteq, che unisce sicurezza e bellezza. Oltre ad esser uno zaino dalla grande capacità, infatti riesce a contenere al suo interno un computer da 15.6” senza problemi ed è anche presente una porta USB che, collegata assieme ad una powerbank (venduta separatamente), permetterà di caricare i dispositivi senza inserirli nella borsa. Per la superficie esterna è stato utilizzato del tessuto Oxford e poliestere, che oltre a renderlo leggero e resistente ne aumentano la resistenza all’acqua.

Clicca qui per acquistare lo zaino Ezonteq

Zaino Active Benin di Invicta

Chiudiamo la nostra selezione di zaini scuola con un prodotto super versatile, adatto per la scuola quanto per il tempo libero, stiamo parlando dello zaino Active Benin di Invicta. Questo zaino è dotato di alcune feature interessanti come le tre tasche di cui una con porta laptop, la presenza di una coulisse elastica sulla parte frontale, delle tasche laterali in rete e la cinghia pettorale per distribuire meglio i pesi. Grazie agli spallacci ed allo schienale imbottito, con questo zaino viene assicurato il massimo confort, ed il tessuto traspirante fa mantenere una costante sensazione di freschezza.

Clicca qui per acquistare lo Zaino Active Benin di Invicta