Borgio Verezzi. L’Usd Borgio Verezzi, in vista della stagione sportiva 2020/2021, che vedrà la prima squadra rossoblù impegnata nel campionato di Seconda Categoria, ha ufficializzato il suo staff, oltre ai già noti Fabio Cordiale, Andrea Carobbi e Luca Vallese, al lavoro con la prima squadra.

Il ruolo del direttore tecnico sarà rivestito da Fabio Vignaroli. Classe 1976, ex calciatore di Serie A, professionista che ha militato in Lazio, Bologna, Parma e Modena. Ha finito la carriera all’estero disputando la Champions League asiatica.

Alberto Borsero, classe 1961, sarà collaboratore e preparatore dei portieri. Dal 2000 al 2009 ha lavorato per il settore giovanile della Juventus; è iscritto all’albo speciale dei preparatori dei portieri di Coverciano. Fondatore dell’associazione Bode Personal, che organizza ogni anno camp specifici in Valle d’Aosta e in Liguria.

Per quanto riguarda il settore giovanile, Maria Ghiglino, classe 1976, psicologa dell’età evolutiva ed istruttrice atletica, rivestirà il ruolo di preparatore atletico.

Responsabile della scuola calcio e mister delle giovanili sarà Sole Lanteri. Classe 1983, in possesso di patentino Uefa C Grassroots, è istruttore nei settori giovanili da quindici anni. Nelle ultime stagioni ha allenato nelle società Vado e Savona, prima di arrivare al Borgio.

Ad allenare i giovani ci sarà anche Daniele Leandro. Classe 1979, ha militato nel settore giovanile della Sampdoria giocando negli Esordienti nel 1992/1993, nei Giovanissimi regionali e nazionali nel 1993/1994, negli Allievi regionali nel 1994/1995, negli Allievi nazionali nel 1995/1996 e nel 1996/1997 ottenendo la convocazione nella Nazionale di categoria. Nel 2019/2020 è stato allenatore in seconda degli Esordienti 2008 del Pietra Ligure; è in procinto di prendere il patentino di allenatore.

L’ultimo ingresso in società è quello di Alessio Ponte, cui è stato affidato il ruolo di team manager. È reduce dall’esperienza nel ruolo di presidente al Calizzano.