Siap: “Impegno dei candidati alle regionali per la commissione sulle mafie”

Liguria. “Sono anni che il Siap chiede che venga istituita in Liguria la commissione regionale per agevolare l’attività investigativa della Dia. Ricordiamo a coloro che si candidano a governare la Liguria che è stato recentemente formalizzato come il territorio ligure sia una regione dove le mafie non sono più solo infiltrate ma bensì ne fanno parte integralmente nel tessuto sociale”.

Così il segretario regionale del Siap Roberto Traverso rivolge un invito ai candidati in vista delle prossime elezioni regionali.

“Non saranno certo le assoluzioni in primo grado del processo Alchimia a far poter immaginare, anche ai più sprovveduti, che il fenomeno mafioso sia in regressione, anzi!”

Per il Siap è imperativo che in questa campagna elettorale si parli di lotta alle mafie ma ad oggi abbiamo ascoltato poco o niente. Adesso non serve guardare indietro, perché coloro che si arricchiscono mafiosamente utilizzando i socialmente disperati sino ad oggi sono stati ben poco nei progetti di chi ha governato questa regione negli ultimi 10 anni (visto che la commissione antimafia sarebbe già dovuta essere istituita insieme all’Osservatorio sulla Sicurezza che esiste da quando governava Burlando)”.

“Mafiosi che sfruttano la disperazione per spacciare droga o per agevolare l’immigrazione clandestina.

“Adesso bisogna guardare avanti. C’è bisogno di un segnale forte subito e auspichiamo che l’istituzione della Commissione Antimafia in Liguria venga introdotta nel programma di chi si sta proponendo per governare la Regione sino al 2025”.

“Chi non vede la mafia in Liguria non può meritare di governarla” conclude l’esponente sindacale.