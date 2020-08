Sassello. Finalmente si torna a scaldare il motore dietro il cancello di partenza per tutti i ragazzi e ragazze appassionati di motocross in Liguria, e non solo dopo la breve pausa per il Ferragosto 2020.

Domenica 6 Settembre, presso lo storico e prestigioso “Tracciato Giardinetti di Monte Gippon” si terrà la 2a prova di Campionato Regionale Ligure Motocross:

Foto 3 di 3





*valevole come 4a prova del Campionato Regionale Ligure-Piemontese dedicato agli Under17.

* valevole come 3a prova del Campionato Regionale Piemontese dedicato al comparto Veterani.

Il sodalizio savonese per l’occasione darà in gestione la parte logistica – organizzativa e di promozione al Motoclub Liguria Racing, che sta preparando un evento curato con le modalità di un promoter.

Per gestire al meglio le iscrizioni sul campo, le operazioni preliminari saranno già aperte il Sabato pomeriggio prima di cena, cosicché la Domenica mattina si potrà gestire un programma più snello orientato alla pratica in pista.

È obbligatoria la pre-iscrizione: non si potranno accettare piloti che non hanno inviato la propria iscrizione attraverso il sistema sigma.

Termine di chiusura delle pre-iscrizioni: Venerdì 4 settembre ore 23:00.

In questa occasione l’unione fra il MC Sassello Mxmotorsport con il forte motoclub genovese LiguriaRacing Mc Genova potrà certamente far risplendere i saliscendi mitici come nei gloriosi anni ’80.