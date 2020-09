Motocross, giornate intense: Bernardini secondo alla tappa degli Italiani

Sassello. Giornate intense per il motocross del Savonese. Brilla il secondo posto di categoria per Samuele Bernardini nella tappa di Castiglion del lago per il campionato italiano di enduro prestige. Per lui ora c’è la quarta piazza in classifica generale e la possibilità di scalare ancora nelle prossime giornate.

La gara è stata caratterizzata dal fango, che ha esaltato le difficoltà del percorso e la bravura dei centauri. Nella categoria Elite classe MX1 Bernardini, che corre per il MC Sassello, ha risalito i ranghi e ora dovrà affrontare ben tre gare in due settimane, a Faenza.

La prima prova del campionato italiano di enduro major, invece, si è svolta a Matelica. Tre piloti del MC Alassio si sono classificati tra i migliori quindici: sono Giovanni Fata, quinto nella Expert 250 4T, Francesco Sibelli, sesto nella Top class, e Lorenzo Castellana, nono nella Expert 300. Quinto nella Expert 250 2T, invece, Stefano Durante, portacolori del MC Fuoringiro Savona.

Le supermoto hanno invece dato spettacolo nel trofeo internazionale di Castelletto di Branduzzo, dove Mirko Cavalleri (MC Alassio) ha vinto nella classe S1, mentre per il MC Segno c’è stato l’undicesimo posto di Mario Alice (S2) e il tredicesimo di Enzo Ierardi (S4). Stefano Dogliotti, poi, ha gareggiato nel monomarca Husqvarna throphy cup di Villarvernia.