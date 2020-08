Il Varazze prende Stefano Faggiano, l’Andora conferma Giovanni Mela

Varazze. Ancora un colpo di mercato per il Varazze Don Bosco, che si sta preparando per disputare il campionato di Eccellenza.

Tra i pali della squadra nerazzurra giocherà Stefano Faggiano. Il portiere pugliese, leva 1999, ha giocato nelle giovanili del Bari. La prima parte della stagione 2017/2018 l’ha vissuta nel Francavilla, in Abruzzo, per poi tornare al Bari che nell’agosto 2018 l’ha girato al Fasano e nel dicembre 2018 al Sora. Nell’ultima annata sportiva ha giocato in Serie D nel Vado.

In Prima Categoria, l’Area Calcio Andora ha ufficializzato la permanenza di Giovanni Mela, classe 1986, che guiderà l’attacco biancoblù per la seconda stagione consecutiva. È stato voluto fortemente dal neo presidente Giuseppe Micucci che regala a mister Giancarlo Delfino un giocatore di sicuro affidamento sotto il profilo umano e realizzativo.

Nella foto: Giovanni Mela e Giuseppe Micucci