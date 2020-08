Cari lettori di IVG, bentornati al nostro ormai solito appuntamento con le guide all’acquisto. Stavolta il soggetto della nostra selezione saranno i monopattini elettrici, che grazie alle agevolazioni del bonus mobilità, in questo periodo stanno sempre più affollando le nostre città. I monopattini elettrici sono il perfetto supporto per i piccoli spostamenti cittadini, e magari accompagnati all’utilizzo di metro ed autobus, sono in grado di fornire un’ottima soluzione all’eccessivo inquinamento provocato dalle automobili.

In questa guida d’acquisto, abbiamo pensato a soluzioni adatte a qualsiasi necessità e circostanze, pensando di trovare prodotti utili a tutti, da chi cerca un monopattino dalla grande autonomia, a chi cerca una soluzione per i rapidi spostamenti notturni in totale sicurezza, oppure per chi cerca un veicolo pensato appositamente per i bambini.

Prima di farvi sgommare con il monopattino, vi ricordiamo ricordare di procurarvi i dispositivi di protezione necessari come caschi o giubbotti segnalatori, in modo da mantenere sempre alto il livello di sicurezza per voi e per chi vi sta intorno.

Non dilunghiamoci oltre, preparatevi quindi a leggere la nostra guida ai migliori monopattini elettrici! Pronti? Partenza, Via!

I migliori monopattini elettrici

Monopattino Ninebot E22E

Cominciamo la nostra selezione di monopattini elettrici con la versione pieghevole Ninebot by Segway E22E, un mezzo elegante e pratico che vi trasporterà comodamente per le strade della città. I suoi grandi pneumatici dual density da 9” non richiedono manutenzione, e sono dotati di un sistema frenante diverso per ogni ruota: un freno elettrico e rigenerativo davanti ed un freno meccanico a piede dietro. Questo monopattino è in grado di arrivare ad una velocità massima di 20 km/h ed è dotato di un sistema di gestione intelligente della batteria che ne ottimizza le prestazioni. Il parafango e le manopole sono state ottimizzate per proteggere il guidatore e dare una maggiore sensazione di confort, e sono presenti dei catarifrangenti frontali laterali e posteriori per una maggiore visibilità.

Ducati Pro 1 Plus

Ebbene sì, l’azienda leader nel settore dei veicoli a due ruote ha realizzato anche un monopattino elettrico, con tanto di logo bene in vista. Questo potente monopattino è caratterizzato da un telaio tubolare in alluminio dal peso di 12 kg, e possiede 3 livelli di velocità fra cui una fun ed una sport. La batteria consente a questo mezzo un’autonomia di 25 km e il motore è in grado di arrivare ad una velocità di 25 km/h. Sul comodo manubrio è posizionato un display LED che permette di tenere sotto controllo tutte le funzioni del monopattino. Il Ducati Pro 1 Plus monta pneumatici da 8,5” con una camera d’aria integrata, e nella confezione è compresa anche una ruota di scorta da utilizzare in caso di foratura.

Monopattino elettrico Urbetter S1 PRO

Questo pratico e pieghevole monopattino elettrico è forse la soluzione più resistente della nostra selezione. Con i suoi 11 kg è in grado di sostenere fino a 120 kg di capacità di carico, dimostrandosi adatto anche per le persone più massicce e robuste. Sulla parte frontale è presente un sistema di illuminazione composto da una serie di luci a LED mentre dietro troviamo dei fanali posteriori con avviso di frenata e lampeggiamento notturno di sicurezza. Il monopattino elettrico Urbetter S1 PRO è in grado di raggiungere 3 velocità grazie al potente motore da 350W con un massimo di 30 km/h. Un doppio ammortizzatore incorporato si occupa di assorbire tutti gli urti, assicurando una guida costante e senza sobbalzi, mentre il sistema di controllo intelligente, che si può visualizzare sul display, permette di vedere chilometraggio, tempo velocità ed altre impostazioni.

Revoe Street Motion Tech

Il monopattino Revoe Street Motion Tech con i suoi 9 kg di peso è la soluzione alternativa alla mobilità cittadina, ideale per lavoratori e studenti. Con il suo motore brushless da 36 V alimentato da una batteria a ioni di litio da 4.4Ah che impiega appena 3h a caricarsi pienamente, sprigionando un’autonomia di circa 15 km. Questo monopattino ha in dotazione due ruote da 6,5”, un sistema di illuminazione a LED anteriore ed un campanello da utilizzare in caso di pericolo. Progettato per supportare un peso massimo di 100kg, questo monopattino è realizzato con materiali di qualità, che garantiscono una maggiore sicurezza per il conducente. Il sistema di freni è di tipo rigenerativo, ossia agisce con lo stesso motore della trazione, offrendo una frenata decisa quanto efficace che ferma il dispositivo in poco spazio.

Monopattino Hiboy S2

Questo monopattino Hiboy S2 è il perfetto compromesso per chi cerca resistenza e ottima autonomia. Con i suoi 27 km di autonomia, la sua velocità massima di 25 km/h e il suo resistente telaio in alluminio è in grado di sopportare fino a 100 kg di carico. Questo monopattino è dotato di un sistema frenante composto da un binomio di disco e di freni anti blocco in eABS per una maggior efficienza e sicurezza nell’arresto. La più grande caratteristica di questo monopattino è l’app Hiboy, che trasforma il proprio smartphone in un cruscotto, infatti basta un semplice collegamento Bluetooth e sarete in grado di controllare le luci ed i sistema di accensione in tempo reale, oltre che visualizzare sullo schermo tutte le informazioni.

Urbetter Kugoo ES2

Con il monopattino elettrico Kugoo ES2 sarà ancora più piacevole muoversi per la città grazie alla sua particolare illuminazione a LED laterale. Infatti oltre ai fanali LED anteriori e posteriori, l’avviso di frenata ed il lampeggiamento notturno, è presente un sistema di luci laterali utili per vedere il monopattino anche di profilo oppure per vedere meglio nelle situazioni con scarsa luminosità. Il Kuugo è poi dotato di un potente sistema elettronico anteriore ed un freno a disco nella parte posteriore, con pneumatici a nido d’ape da 8,5 pollici, in grado di assorbire ottimamente gli urti ed ottimi contro l’usura. Questo monopattino è in grado di raggiungere una velocità massima di 25 km/h, grazie al potente motore da 350W, dotato di 3 modalità di funzionamento. Scaricando l’app Kugoo è possibile regolare la velocità, impostare il cruise control e leggere tutti i parametri del monopattino come potenza e chilometraggio. Inoltre vicino il manubrio è presente una comoda presa USB, utile per caricare il telefono o altri dispositivi.

Xiaomi Mi Scooter

Il design semplice ma massiccio dello Xiaomi Mi Scooter è il perfetto compromesso tra modernità e praticità, ed è il perfetto compagno da poter utilizzare in città durante gli spostamenti. Le potenti batterie al litio ad elevata capacità con 18.650 mAh assicurano 30 km di viaggio con una sola carica, ed è possibile vedere il livello di carica attraverso i 4 indicatori posti sul manubrio, oppure tramite l’app, con la quale è possibile controllare eventuali problemi riportati dalla IA. In appena 3 semplici passi è possibile richiudere questo monopattino, e portarlo facilmente in giro grazie al robusto ma leggero telaio in alluminio a bassa densità, che permette un’ottima conducibilità termica ed una resistenza alla corrosione notevole.

Razor powercore E90

Se cercate una soluzione pensata per i più piccoli, questo monopattino è il prodotto che farà al caso vostro. Realizzato appositamente a misura di bambino, Il Razor PowerCore E90 è in grado di arrivare a ben 80 minuti di autonomia in costante utilizzo, ed è alimentato da un motore elettrico da 12V, che non necessita manutenzione, con una velocità massima di 16 km/h. L’acceleratore è posto sopra il manubrio in un comodo pulsante, insieme al comando per il freno anteriore, mentre una volta terminato il suo utilizzo è possibile posare il monopattino sopra il cavalletto estraibile. La ruota anteriore è in uretano, ed assicura una presa su strada sicura e salda, che permette ai più piccoli, di poter utilizzare questo monopattino in estrema sicurezza.

