Bentrovati, lettori di IVG, con il nostro consueto appuntamento dedicato alle guide d’acquisto. Stavolta vogliamo parlarvi di un’altro dispositivo che, come i barbecue, può cambiare per sempre la nostra concezione di estate: stiamo parlando dei dispositivi anti zanzare.

Le zanzare caratterizzano qualsiasi attività svolta all’esterno, e le loro punture e il ronzio possono risultare estremamente fastidiosi, oltre che mezzo per diffondere malattie. Per la vostra salute, dei vostri cari, e delle vostre serate da passare all’aria aperta abbiamo pensato di proporvi questa guida con soluzioni pensate per tutte le necessità: a spina, elettrico con cavo oppure a batteria. Tutte soluzioni inodori e perfettamente innocue per l’uomo e per gli animali, ma efficaci a volte persino anche con mosche, formiche, topi ed insetti striscianti. Oltre ad offrirvi questa vasta gamma di soluzioni, abbiamo badato anche al costo con prodotti che a poche decine di euro sono in grado di risolvere la questione zanzare permettendovi di godere a pieno delle splendide serate estive.

Non indugiamo oltre allora, mettetevi comodi e preparatevi a leggere la nostra guida all’acquisto sui migliori dispositivi anti zanzare.

I migliori dispositivi anti zanzare

Chicco Anti zanzara portatile

Cominciamo questa nostra selezione di dispositivi anti zanzare con questa opzione realizzata appositamente per i più piccoli da Chicco. Basando il suo principio di funzionamento sull’emanazione di ultrasuoni che allontanano le zanzare, questo dispositivo è del tutto innocuo per i bambini, ed il suo aspetto piccolo ed affusolato lo rende utilizzabile anche all’interno della culla. Questo dispositivo è anche dotato di una pratica clip per essere agganciato vicino al bambino, è estremamente raccomandato per l’uso durante le passeggiate all’esterno perché con il suo raggio di efficacia di 3 metri è in grado di proteggere sia il bambino sia chi lo sta accompagnando. Alimentato da una batteria di tipo alcalino da 1,5V, questo anti zanzara ad ultrasuoni è in grado di rimanere attivo per oltre 100 ore.

Clicca qui per acquistare il Chicco anti zanzara portatile ad ultrasuoni

Lampada Anti zanzare Awlgak

Con questa pratica lampada da presa sarete in grado di tenere lontani dalle vostre abitazioni roditori, zanzare, mosche, formiche ed altri tipi di insetti. Infatti con i potenti ultrasuoni ad alta frequenza emanati gli insetti vengono attratti verso la luce ultravioletta e eliminati. Questa lampada anti zanzare è inoltre rivestita con un guscio ignifugo e sicuro, che non permette il contatto ai più piccoli delle parti sensibili, ed è in grado di resistere ai graffi e alle alte temperature. È poi integrata una tecnologia che permette di controllare gli insetti ed i parassiti attraverso l’utilizzo di ultrasuoni ad alta frequenza. Gli insetti a portata invece, vengono attratti dalla luce, rimangono intrappolati nel dispositivo, e con una semplice passata di spazzola vengono facilmente rimossi.

Clicca qui per acquistare la lampada anti zanzare Awlgak

Lampada anti zanzare Lukasa

Stanchi di chiudere le tende o lasciare le luci accese? Con la potente lampada Lukasa accesa nella vostra casa preparatevi a passare sonni tranquillissimi. La sua potente luce UV è in grado di rimanere in funzione fino ad 8.000 ore prima di esser sostituita, e grazie alla griglia con cavi ad alta tensione da 1.000V, viene fornita un’ulteriore protezione durante gli spostamenti. Senza utilizzare sostanze chimiche o dannose, questa lampada può essere utilizzata in ambienti chiusi ed anche non arieggiati arrivando a coprire una zona di circa 30 metri quadri occupandosi di zanzare, mosche ed altri insetti volanti. Il pratico vassoio estraibile accumula gli insetti morti sul fondo del dispositivo, in modo da essere facilmente estratto e pulito in poco tempo. È poi dotata di un gancio che permette il posizionamento anche in strutture elevate, in modo da aumentare il raggio d’azione della lampada

Clicca qui per acquistare la lampada Lukasa

Anti zanzara Kedbrok

Il sistema combinato di spine anti zanzara Kedbrok è la soluzione ideale per chi desidera coprire una vasta area come un giardino oppure un magazzino allontanando insetti e animali striscianti. Grazie alla sua speciale tecnologia, questo repellente ad ultrasuoni respinge gli insetti con le potenti onde sonore che confondono il sistema nervoso degli animali, e li allontana dalla zona di interesse, con risultati positivi già nella prima settimana di utilizzo. Questo kit è composto da 4 dispositivi piccoli ma potenti, dove ognuna delle prese è in grado di coprire fino a 120 metri quadri, proteggendo l’abitazione senza nuocere agli umani. Oltre a non emettere sostanze chimiche, questi dispositivi non emettono nemmeno suoni, e risultano innocui anche per le orecchie di cani e gatti

Clicca qui se vuoi acquistare il KedBrok

Repellente Aerb

Questo potente repellente ad onde sonore con i suoi 10W di ultrasuoni consente di respingere zanzare, mosche ed insetti già dai primi utilizzi. Per ottenere risultati eccellenti bisogna posizionare il repellente Aerb in una presa a 20/80 cm da terra e prestare attenzione al posizionamento verticale del prodotto, per mantenere la distanza dal pavimento e da eventuali ostacoli. Efficace al 100% contro insetti e parassiti, questo dispositivo è perfettamente sicuro per gli umani e per gli animali domestici, risultando silenzioso e non tossico, libero da agenti chimici. La più grande caratteristica di questo anti zanzara è la potente tecnologia adopt imitation che è in grado di emanare onde sonore nocive per gli insetti arrivando fino a 1.500 metri quadri di copertura.

Clicca qui per acquistare il repellente Aerb

Thermacell mini

Se si cerca una soluzione portatile efficace contro le zanzare, ma da utilizzare in assenza di spine elettriche, il Thermacell Mini è il prodotto che fa al caso vostro. Infatti questo dispositivo è in grado di coprire fino a 20 metri quadri, ed è perfettamente indicato per gli ambienti esterni. Dotato di una piccola bomboletta di gas in grado di riscaldare la superficie dove va inserita la piastrina, questo dispositivo è l’ideale da posizionare in prossimità delle persone visto che è inodore senza fumi e senza fiamma. Una volta terminato il gas, è possibile poi sostituirlo e continuare ad utilizzare il dispositivo. (confezione di gas di ricambio ed ulteriori piastrine sono vendute separatamente)

Clicca qui per acquistare il Thermacell mini

Repellente ad ultrasuoni Aiooy

Se cercate una soluzione pratica, che possa rivelarsi anche una gradevole luce notturna, state cercando il repellente ad ultrasuoni Aiooy. Questo dispositivo, oltre a svolgere le sue funzioni con una rumorosità inferiore ai 40 dB, emette una luce particolare che attira gli insetti che vengono poi aspirati dalla macchina liberando l’ambiente circostante. Per pulire questo dispositivo bisogna semplicemente far ruotare la base e si accede al vano con tutti gli insetti catturati. Il repellente ad ultrasuoni Aiooy può essere facilmente utilizzato attraverso un collegamento USB con qualsiasi dispositivo come computer o prese di ricarica per smartphone. Il suo design ricercato e particolare inoltre lo rendono un oggetto di arredo piacevole alla vista, che può essere posizionato in qualsiasi stanza di casa.

Clicca qui per acquistare il repellente Aiooy