Coronavirus, nessuna nuova positività legata al cluster di Savona: sette nuovi casi in Liguria

Liguria. Nemmeno oggi si sono rilevati nuovi casi di positività al coronavirus legati al cluster di Savona, che appare “circoscritto e in fase di esaurimento”. Lo conferma la Regione Liguria nel suo bollettino giornaliero sulla diffusione del virus nel nostro territorio.

I sette casi positivi di oggi sono suddivisi come segue. Tre persone positive, tutte appartenenti ad un nucleo famigliare (residente a Pigna, nel territorio di competenza di Asl1), lavoravano in un ristorante ora chiuso: per loro sono in corso attività ed indagini epidemiologiche. Altri due rientrano nell’ambito territoriale dell’Asl2 e sono stati in contatto con un caso positivo; un altro positivo proviene dal pronto soccorso del Galliera, un altro proviene da un ambulatorio dell’Asl5.

In totale sono 1.140 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). Sono 9 in meno di ieri. I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono in tutto 10.250 e cioè 7 più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 1.325, e cioè 10 più di ieri. Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesta su 8.925 e cioè 3 meno di ieri.

In totale sono stati effettuati 195.392 tamponi e cioè 1.623 più di ieri.

I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 18 e cioè 4 meno di ieri. Nessun ricoverato, invece, in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 189, cioè 11 più di ieri. Il totale dei guariti, con due test negativi consecutivi, è di 7.542 e cioè 16 in più di ieri. I deceduti sono 1.568, lo stesso dato di ieri.

I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 649.

I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 134, cioè 4 in meno di ieri. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 4, ovvero una meno di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 134. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi negli ospedali savonesi.