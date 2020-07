Tassa sui rifiuti, in arrivo gli avvisi di pagamento per le utenze domestiche di Loano

Loano. Saranno recapitate in questi giorni, a tutti i cittadini di Loano, gli avvisi di pagamento della Tari (la tassa sui rifiuti) per le utenze domestiche per l’anno 2020. I nuovi modelli, inviati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sono muniti dei codici per le varie tipologie di pagamento.

“Anche quest’anno – ricordano il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l’assessore al bilancio Enrica Rocca – sarà possibile pagare la Tari in tre rate, con scadenza rispettivamente al 31 luglio, al 30 settembre e al 30 novembre. Chi lo desidera, invece, può pagare l’intera cifra in un’unica soluzione entro la data di scadenza dell’ultima rata, cioè entro il 30 novembre”.

Per quanto riguarda la rata unica, dunque, non va tenuta in considerazione la scadenza del 30 luglio erroneamente riportata sull’avviso.

L’invio degli avvisi per il pagamento delle utenze non domestiche, invece, è stato posticipato.

“Vista la situazione di difficoltà del tessuto produttivo – precisano il sindaco e l’assessore – quest’anno abbiamo cercato di ridurre sensibilmente il costo a carico dei commercianti e di suddividere il relativo pagamento in quattro rate (anziché le consuete tre) rinviando a fine novembre il pagamento della prima. Per quanto riguarda le rate della Tari 2020 commerciale, dunque, le scadenze sono le seguenti: 30 novembre, 31 gennaio 2021, 31 marzo 2021 e 31 maggio 2021”.