Bentornati al nostro consueto appuntamento con le guide di IVG! Stavolta vogliamo parlarvi di un dispositivo di cui ormai non si può fare a meno. Stiamo parlando delle batterie esterne, o powerbank se preferite, che grazie alle loro capienti scorte di energia sono in grado di ricaricare i nostri smartphone o altri dispositivi come tablet o in alcuni casi anche laptop.

Gli smartphone sono diventati una parte fondamentale della nostra quotidianità, e il loro continuo utilizzo ne drena irrimediabilmente la batteria con il rischio di ritrovarsi in poche ore senza carica. Grazie a questa nostra guida speriamo di risolvere questo problema e aiutarvi nella scelta della vostra nuova powerbank in modo da poter stare anche interi giorni lontano da casa e dalla ricarica fissa, senza alcuna preoccupazione.

In questa selezione abbiamo voluto pensare a qualsiasi genere di circostanza: agli sportivi, a chi ha bisogno di pura potenza, a chi serve una soluzione più resistente ed anche a soluzioni che possono entrare senza ingombro nella borsa, insomma abbiamo cercato di soddisfare qualsiasi vostra possibile necessità.

Visto che non vogliamo farvi perdere ulteriore tempo, sedetevi, e preparatevi a farvi consigliare dalla nostra ultima guida sulle migliori batterie esterne per il vostro smartphone. Carichi? Si comincia!

Le migliori batterie esterne per il vostro smartphone

iPosible 24.800 mAh

Cominciamo la nostra guida di oggi con l’iPosible, una powerbank compatta che nei suoi 350g di peso trasmette subito l’idea di essere un prodotto mobile ad alta capacità. Infatti con i suoi 24.800 mAh è in grado di caricare completamente fino a 9 volte i dispositivi, e grazie all’indicatore del livello di batteria sarà sempre possibile capire a quanto ammonta l’energia residua. Per ricaricarsi completamente questa powerbank impiega circa 10-14 ore e la ricarica avviene tramite un cavo micro-USB da 2,1A. Onde evitare di incorrere in fastidiosi rischi da sovra-tensionamento questa batteria esterna è in grado di proteggersi autonomamente anche dai cortocircuiti.

Aukey 20.000 mAh

Questa power bank realizzata da Aukey è stata progettata per supportare al meglio la funzione di batteria esterna, e per questo è stata dotata di una maggiore velocità di ricarica. Grazie alla speciale tecnologia AiPower, uno speciale sensore adatta autonomamente la potenza in uscita per evitare sovraccarichi nei dispositivi collegati, arrivando a rilasciare fino a 2,4 A tramite le 2 porte USB. Per ricaricare questa potente batteria da 20.000mAh si hanno a disposizione una coppia di porte, una micro USB ed una classica presa per iPhone, in modo che qualsiasi sia il dispositivo che si utilizzi, la ricarica è possibile senza un eccessivo quanto inutile cambio di cavi.

Charmast W 1068 10.000 mAh

Se siete alla ricerca di una powerbank in grado di ricaricare i vostri dispositivi senza l’utilizzo di fili, la Charmast W1068 da 10.000mAh è il modello che stavate cercando, infatti con la tecnologia avanzata della batteria a polimeri permette di ricaricare tutti i dispositivi compatibili anche con la modalità wireless. Con una potenza di uscita in ricarica pari a 10W per tutti i dispositivi e di 7,5W in caso di iPhone, questa powerbank è dotata di 3 porte USB di cui una USB-C bidirezionale. Inoltre è munita di 3 ingressi micro USB per la ricarica e supporta la ricarica veloce per le situazioni di emergenza. Per mantenere un contatto saldo con lo smartphone in carica, sono presenti 20 ventose sul dorso della powerbank.

Yacikos 25.800 mAh

Questa particolare, quanto potente, batteria portatile prodotta da Yacikos è dotata di un display digitale con schermo LED in modo da tener sempre sotto controllo l’energia residua del dispositivo, e grazie alle dimensioni compatte i bordi sono arrotondati in modo da occupare meno spazio e risultare più pratico da riporre e maneggiare. Con una capacità di 25.800mAh è in grado di ricaricare un dispositivo dalle 5 alle 9 volte ed è caratterizzato da due uscite ad alta velocità e una porta in ingresso. Con questa powerbank inoltre è possibile effettuare la ricarica dei propri dispositivi nello stesso momento in cui anch’essa viene ricaricata, cosa non possibile con la maggior parte delle altre powerbank. Poiché composta da due batterie da 12,900mAh poste al suo interno, questa powerbank impiega circa 12-14 ore per essere carica al 100%.

Vancely 10.000 mAh

Cercate una powerbank che possa rivoluzionare la vostra concezione di energia? Bene, la Vancely, è sicuramente la soluzione più piccola e compatta di questa guida ed il perfetto compagno per chi ha bisogno di carichi ad alta velocità in poco spazio. Nonostante le sue dimensioni ridotte di 9,1 x 6,2 x 2,8 cm, questa batteria esterna è in grado di fornire 10.000mAh arrivando a soddisfare qualsiasi esigenza con le sue doppie porte USB da 2,4A, in modo da poter caricare fino a 2 dispositivi, e di una d’ingresso da 2,1 A. Sono inoltre presenti una serie di LED che indicano il livello di batteria e lo stato di carica, in modo da controllare sempre la situazione, ed il sistema di protezione CI multipla che serve a evitare sovraccarichi e eccessivi surriscaldamenti durante la fase di ricarica.

Poweradd 5.000 mAh

Questa powerbank è perfetta per gli sportivi, infatti grazie a dimensioni e peso ridotto può essere facilmente trasportata durante le lunghe sessioni di allenamento, senza creare disagi. La sua particolare forma cilindrica, la lunghezza di appena 11 cm e il diametro di circa 2,7 cm le fanno guadagnare senza problemi il titolo di powerbank più piccola e versatile della collezione. Con una potenza in uscita pari a 2,4A questa powerbank risulta rapida nella ricarica dei dispositivi, garantendo allo stesso tempo affidabilità e costanza nell’utilizzo quotidiano. Nella confezione oltre alla batteria esterna troverete anche un cavo Micro USB per la ricarica ed una pratica borsetta dove posizionare tutto l’occorrente.

Sendowtek 20.000 mAh

La powerbank sendowtek è la batteria esterna per gli amanti dell’avventura che necessitano di ricaricare i propri dispositivi in circostanze come escursioni, campeggi o altre attività all’aperto. Questo caricabatterie da 20.000mAh è in grado di ricaricarsi normalmente tramite cavo elettrico oppure tramite un pannello solare posto sul lato della batteria, molto comodo durante camminate o in qualsiasi circostanza in cui sia semplicemente rivolta verso il sole. Dotata di 2 uscite USB e un’uscita di tipo USB-C, questa batteria esterna è in grado di caricare fino a 4 dispositivi all’unisono grazie alla compatibilità con la ricarica wireless. Inoltre il caricabatteria è realizzato in un resistente materiale che lo protegge da urti, polvere e persino acqua e grazie al moschettone incluso è possibile attaccarlo a zaini e borse durante le escursioni.

Krisdonia NJF-5x 50.000 mAh

Se volete completamente dimenticarvi di rimettere in carica i vostri dispositivi vi segnaliamo la NJF-5x di Krisdonia, in grado di caricare anche i laptop grazie ai suoi 50.000mAh di potenza. Con 4 porte di uscite tra cui 2 USB 3.0 e una di tipo C, questo dispositivo è in grado di coprire qualsiasi esigenza di ricarica quotidiana, e grazie al display a LED luminoso è possibile vedere la tensione CC e la capacità di carica disponibile. In appena 6h è in grado di ricaricarsi e grazie al sistema Pass through il dispositivo è in grado di ricaricare se stesso ed allo tempo altri dispositivi collegati in modo da risparmiare tempo. La grande compatibilità è data dal fatto che oltre alla powerbank e al cavo di ricarica sono forniti anche 28 tipi di connettori in modo da poter connettere il proprio laptop senza problemi.

