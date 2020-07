Adesso che l’estate è entrata nel vivo, riunirsi con amici e parenti per una grigliata diventa un’esperienza ancora più piacevole e divertente, passando qualche ora in compagnia oltre che a pancia piena. Proprio per questi motivi abbiamo pensato che il soggetto della nostra nuova guida doveva essere dedicata ai migliori barbecue economici, in modo da consigliarvi dei prodotti che nonostante il prezzo e l’aspetto semplice, riescano ad ottenere ottimi risultati.

La nostra proposta di barbecue economici è stata pensata per offrirvi un ventaglio di proposte che partono da 25€ ed arrivano a superare i 100€ offrendovi alcune opzioni che, oltre ad essere dei semplici strumenti per cucinare, si trasformano in veri e propri oggetti d’arredo per il vostro giardino. Abbiamo inserito anche alcune soluzioni alternative al classico barbecue a carbonella ossia quello con alimentazione a gas e quello elettrico, per fornirvi un quadro completo e potervi far trovare il barbecue perfetto in base alle vostre necessità.

Passiamo dunque senza esitazioni alla nostra selezione di barbecue economici per le vostro grigliate.

I migliori barbecue economici per le vostre grigliate

Barbecue Songmics

Era impossibile non iniziare questa selezione con questo pratico quanto economico barbecue. Il barbecue realizzato da Songmics è senza dubbio la soluzione più comoda e pratica di questa selezione, con le sue dimensioni di 44x31cm rimane perfetto per una brace da 3-5 persone. La struttura inoltre è in ferro ed è verniciata a spruzzo in modo da durare nel tempo, anche in balia delle intemperie, mentre grazie alle sue gambe facili da montare, il trasporto oppure la sistemazione dopo l’uso di questo barbecue è un’operazione molto facile.

Clicca qui per acquistare il Barbecue Songmics

Barbecue compatto Weber

Questo barbecue compatto realizzato da Weber è composto da un pratico coperchio ed un paiolo rivestiti in porcellana per preservare da eventuali bruciature, pericolo scongiurato anche dai due manici duroplast in nylon rinforzato in fibra di vetro. Il coperchio, utile per soffocare le fiamme ed assicurare un livello di cottura delle carni ottimali, è inoltre dotato di pratiche valvole per l’aerazione in alluminio. La griglia invece è composta da tre strati di nichel ed è cromata per garantire una maggiore integrità nel tempo, esattamente come la comoda cassetta per la cenere posta nella parte inferiore, che si svuota con estrema facilità. Inoltre grazie alle due robuste ruote combinate con la pratica maniglia, il trasporto di questo barbecue è semplificato.

Clicca qui per acquistare il barbecue Weber

Barbecue HengBo

Se siete alla ricerca di un barbecue per realizzare pasti con numerosi partecipanti, questo prodotto è la soluzione che stavate cercando perchè con i suoi oltre 70 cm di lunghezza è in grado di ospitare sulla griglia una grande quantità di cibo! Diversamente dalle normali griglie poi, il barbecue HengBo è stato smaltato e quindi il cibo non rimane attaccato e viene scaldato in maniera uniforme, lasciandogli il suo sapore originale. Non bisogna poi preoccuparsi della stabilità, perché questo barbecue ha nelle gambe una salda guarnizione antiscivolo in modo che si adatta a tutti i tipi di terreno. L’estrema facilità di montaggio e smontaggio rendono il barbecue HengBo il perfetto compagno per godersi cibo delizioso ovunque ed in grande compagnia.

Clicca qui per acquistare il barbecue HengBo

Barbecue e bistecchiera Landmann 11282

Questo elegante barbecue a torre è la soluzione perfetta per tutti coloro che cercano una soluzione dalle dimensioni importanti ma dall’aspetto deciso. Infatti questo barbecue è ricoperto completamente da una rifinitura in acciaio inox che protegge la struttura sia durante le fasi della cottura sia quando è sottoposta agli agenti atmosferici. Sono presenti inoltre due manici in legno che garantiscono una sicurezza negli eventuali spostamenti della struttura in modo da dare ulteriore stabilità nei movimenti. Nella parte sottostante del barbecue è ubicato il vassoio per la raccolta delle ceneri, in modo da estrarlo e comodamente gettare gli scarti dopo l’utilizzo.

Clicca qui per acquistare il barbecue Landmann 1282

Barbecue basculante Landmann

Cercate un barbecue in grado di diventare anche un importante elemento di arredo per il giardino? Allora il barbecue basculante Landmann è quello che stavate cercando,infatti con la sua particolare struttura a piramide non passerà inosservato, ed il suo braciere di circa 50mc di diametro al centro attirerà numerosi sguardi anche da spento. La più grande comodità di un barbecue con questo design è indubbiamente la facilità di rinvigorire il calore anche con il cibo già sulla griglia, infatti per sollevare e poter spostare la griglia basta la semplice interazione con la catena che la sostiene. La struttura, vista la sua forma, rimane incredibilmente stabile e grazie alla struttura completamente in metallo è in grado di rimanere in balia delle intemperie senza ritrovarsi danneggiamenti, mentre il rivestimento del braciere è stato anche smaltato per facilitare le operazioni di pulizia e per garantire una maggiore durabilità.

Clicca qui per acquistare il barbecue basculante Landmann

Barbecue TecTake

Questo pratico barbecue è la versione piccola di prodotti top di categoria, ed infatti è composto da una pratica griglia, un vassoio, un fumaiolo ed addirittura due comode ruote per gli spostamenti. Il barbecue TecTake è dotato di un termometro posto sul lato superiore del coperchio che indica la temperatura interna del barbecue, ed è possibile regolarla in base alle necessità con le aperture d’aria. La struttura, oltre ad esser composta da un telaio robusto e facilmente trasportabile anche grazie alla presenza di due ruote, è composta anche da una graticola d’appoggio inferiore, utile per posizionare eventuali oggetti utili durante la sessione di cottura. Questo barbecue è alto oltre 120 cm e con una superficie di grill delle dimensioni di 46×35 si rivela in grado di adattarsi a qualsiasi circostanza.

Clicca qui per acquistare il Barbecue TecTake

Campigaz Expert Plus

Ed eccoci al primo fuoriclasse di questa categoria, infatti ci troviamo di fronte ad un barbecue a gas, composto da due bruciatori con accensione piezoelettrica ad alte prestazioni (7kW), che diffondono il calore in maniera uniforme per tutta la griglia. Per far funzionare questo barbecue non vi serviranno altro che il tubo ed il regolatore di pressione, non inclusi nella confezione. Il coperchio in acciaio, oltre ad avere una finestra per l’ingresso dell’aria, è dotato di un termometro che combinati insieme consentono un controllo totale della cottura degli alimenti mentre la pratica maniglia facilita l’apertura della struttura chiusa. La presenza delle ruote e due comodi ripiani pieghevoli assicurano, oltre che una comodità in fase di utilizzo, un ridotto ingombro una volta spento.

Clicca qui per acquistare il Campigaz Expert Plus

Steba VG 350

Concludiamo la nostra selezione di Barbecue con il barbecue elettrico Steba VG 350, uno strumento composto da una struttura solida che arriva a far pesare il tutto circa 10 kg. Con le dimensioni di 107x57x67 ed una potenza di 2200W, questo barbecue è perfettamente in grado di esser utilizzato in terrazzo come in giardino. Il piano cottura di 55 cm si divide in due parti: una parte dedicata alla grigliata mentre la parte più piccola è dedicata alla cottura alla piastra. A circa metà dell’altezza totale è situato un comodo ripiano dove utilizzare tutto l’occorrente, mentre invece sotto la griglia è riposto il sistema Low-Fat che farà scolare il grasso in eccesso nell’apposita vaschetta.

Clicca qui per acquistare il barbecue Steba VG 350