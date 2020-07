I migliori attrezzi da palestra per allenarsi a casa

La guida che vi proponiamo oggi è pensata per tutti coloro che vogliono migliorare o tonificare il proprio fisico in vista della stagione estiva appena cominciata. Abbiamo pensato di proporvi infatti i migliori strumenti per allenarsi a casa in modo efficace come se foste in palestra, un luogo che magari alcuni non vogliono ancora riprendere a visitare viste anche le limitazioni dettate dalle misure di sicurezza attuali.

Ovviamente la maggior parte di queste proposte sono pensate anche come valide soluzioni di allenamento da utilizzare in questo periodo di vacanza, in modo da portare dietro il minor numero di oggetti possibili, per la massima resa, oppure per incredibili sessioni all’aperto in parchi o in spazi aperti dove riunirsi in sicurezza con altri sportivi.

Abbiamo tenuto conto di praticità, resistenza, comodità e di tutti i fattori fondamentali per un’esperienza di allenamento perfetta e dalle molteplici sfaccettature, senza pensare esclusivamente ai principianti o ai professionisti. Abbiamo voluto pensare a tutti offrendo soluzioni che possono permettere una molteplice scelta. Troverete infatti alcuni articoli che presentano varie opzioni di difficoltà crescenti anche tramite l’aggiunta di un determinato particolare, che rende l’allenamento vario, mai noioso spingendo a migliorarsi sempre.

Siete pronti a scegliere il vostro nuovo attrezzo da palestra? Se avete risposto con un sonoro SI allora mettetevi comodi e preparatevi a leggere la nostra selezione di prodotti! Pronti, cominciamo!

I migliori attrezzi per allenarsi a casa

Tappeto fitness antiscivolo

Il primo ma essenziale strumento necessario per allenarsi da casa è indubbiamente il tappetino fitness e questo modello di Toplus è la soluzione perfetta per voi. Con il suo materiale antiscivolo e resistente alto solamente 0,6 cm si rivela delicato sulle articolazioni e piacevolmente morbido quando ci si sdraia. Questo tappetino realizzato in PVC è ecologico e ipoallergenico, rimane quindi delicato sulla pelle e molto facile da pulire dopo l’utilizzo. In caso di strappi o danni più pesanti soprattutto una volta raggiunta la fine del suo utilizzo può essere tranquillamente riciclato negli appositi contenitori.

Kit di pesi

Altro essenziale strumento per allenarsi a casa sono i manubri. In questo caso vi consigliamo questa versione di Proiron che mette a disposizione coppie di pesi da 1kg fino a 10 kg, garantendo quindi una versatilità per qualsiasi taglio di allenamento casalingo. Il rivestimento dei pesi è in neoprene soft touch, con la parte dell’impugnatura facile da tenere nelle sue parti ruvide impedendo al peso di scivolare anche in caso di mani sudate. Altro piccolo ma importante particolare di questo kit di manubri è la colorazione, infatti tutte le coppie di manubri sono caratterizzati da vivaci colori che, oltre a dare un tocco di stile, facilitano il riconoscimenti dei pesi da abbinare.

Panca per allenamento

Cercate una soluzione pratica dove potervi allenare? La panca Ultrasport sarà la vostra perfetta compagna di allenamenti, infatti grazie alla sua capacità di carico fino a 500Kg è in grado di sostenere persino gli allenamenti più intensi. Nonostante questa particolare resistenza data dalla robusta struttura in acciaio tubolare questa panca è pieghevole e risulta molto comoda da riporre dietro la porta o sotto il letto raggiungendo uno spesso di soli 20 cm. La seduta imbottita è regolabile in 3 dimensioni, mentre invece lo schienale ha 7 gradi di inclinazione, portando le posizioni di allenamento a 21, tutte che contemplano il comodo supporto per le gambe. Se cercate una panca piatta, obliqua oppure negativa, la panca Ultrasport è ciò che stavate cercando!

Barra per trazioni

Se cercate una soluzione per avere la vostra personalissima barra per trazioni dentro casa, senza dover fare lavori di montaggio o fori, la Barra di Ultrasport è il prodotto che fa al caso vostro! Questo prodotti infatti si va facilmente ad incastrare negli stipiti dell porte ed è subito pronto per una sessione di allenamento! Le impugnature imbottite di questa barra garantiscono una presa sicura durante gli esercizi e con la sua resistente struttura in acciaio assicura una portata fino a 80 kg. Oltre all’utilizzo come barra per trazioni, questo strumento può essere utilizzato per gli allenamenti a terra, grazie alle sue imbottiture che garantiscono una presa stabile e sicura su qualsiasi superficie.

Bande Elastiche

Questo set di bande elastiche per fitness contiene 3 fasce elastiche con diversi livelli di resistenza in modo da adattarsi alla propria forza e flessibilità muscolare. Tutte le bande elastiche sono realizzate in lattice naturale, non creano irritazioni alla pelle, ed ognuna di loro può essere estesa fino a 3 volte la sua normale lunghezza. Queste bande sono uno strumento fondamentale per chi cerca sessioni di allenamento come fisioterapia, yoga, pilates o altri allenamenti di forza o flessibilità e data la loro versatilità sono utili ai giovani, agli atleti ed anche agli anziani. Nella confezione inoltre è presente una borsa per il trasporto ed un libretto di istruzioni, in modo da allenarsi ovunque ma sempre in totale sicurezza.

Polsiere e cavigliere

I pesi da polso e caviglie della Reehut sono un set di pesi di alta qualità realizzato in resistente cotone mercerizzato, con un materiale che assorbe l’umidità e un interno morbido e traspirante. Venduti in coppia, da un peso minimo di 0,45 kg fino ad un massimo di 2,27 kg, questi pesi sono facili da utilizzare grazie alla chiusura in velcro che assicura una calzata personalizzata allo spessore del polso o della caviglia e il resistente anello a D garantisce una chiusura salda ma facile da togliere. Il peso di questo strumento è gestito tramite polvere di ferro ed è perfetto per aumentare la resistenza durante gli allenamenti quotidiani, per bruciare calorie e grassi tonificando i muscoli del corpo, offrendo una incredibile versatilità per gambe e braccia.

Cyclette

Cercate una cyclette pratica e versatile per i vostri allenamenti casalinghi? Allora non potete perdervi la Ultrasport F-bike, una bici da fitness pieghevole ideale per chi vuole fare allenamento di resistenza in modo soft. Sul manubrio sono posizionati i sensori delle pulsazioni che rivelano battiti ed altri valori che vengono poi mandati al computer di allenamento che li raffigura in modo chiaro sul display. Con questa versatile cyclette è possibile personalizzare il proprio allenamento impostandolo la resistenza tra 8 gradi di difficoltà disponibili, così da risultare adatta sia ai principianti che ai professionisti. Amanti dell’indoor cycling, questo pratico dispositivo è anche pieghevole e facile da riporre, lasciando l’abitazione libera da fastidiosi ingombri.

Corda per saltare

Per poter fare una buona sessione di allenamento con la corda non serve essere dei professionisti, anche i principianti possono trarre risultati da questo strumento. La corda per saltare Beast Gear è incredibilmente resistente, progettata per durare a lungo anche alle sessioni di allenamento più stressanti ma soprattutto grazie alla sua plastica protettiva evita di piegarsi o aggrovigliarsi. La funzione che rende possibile regolare la lunghezza della corda, permette anche una totale libertà di allenamento e per merito di un meccanismo a cuscinetti a sfera è possibile creare rotazioni estremamente veloci, regolari ed efficienti. Con l’acquisto inoltre viene fornita una pratica e maneggevole borsetta porta corda, per evitare di lasciare la Beast Gear “sfusa” con le altre attrezzature.

Tapis-roulant

Se cerchi una soluzione per mantenere alta la qualità del tuo allenamento a casa, stai cercando il tapis roulant MC-200! Questa incredibile macchina vi permetterà di rimanere in forma facendo esercizio cardiovascolare e mantenendo le articolazioni in forma con passeggiate o corse comodamente da casa. Con una velocità regolabile fino a 14 km/h questo tapis roulant è dotato di un potente e silenzioso motore da 1500w, con oltre 12 programmi predefiniti per una formaz più completa. Tutte le statistiche vengono mostrate attraverso uno schermo LCD che fornisce in tempo reale il progressivo aumentare del tempo, delle calorie bruciate e della distanza percorsa. MC-200 è dotato di un sistema di piegatura ultra compatto che permette di ridurre notevolmente le sue dimensioni in modo da ottimizzare gli spazi e di due ruote che facilitano notevolmente gli spostamenti.

Step da Aerobica

Non sarebbe stata una lista sull’allenamento senza uno step per fare atletica! Questa interessante rivisitazione di Prisp permette addirittura una regolazione dell’altezza per controllare l’intensità di allenamento scegliendo tra 10cm, 15cm e 20 cm. La resistenza di questo strumento è garantita dalla sua struttura in plastica bicolore durevole ed antiscivolo, fatta per sopportare fino a 115 Kg di peso. Questo step è facilmente smontabile in caso di trasporto, è possibile staccare i rialzi e posizionarli all’interno della struttura per ottimizzare gli spazi. Se volete allenare gambe, braccia ed addominali dentro casa, in modo semplice ed efficiente, non potete lasciarvi sfuggire questo incredibile articolo!

