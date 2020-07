Andora vara il calendario delle manifestazioni: i Giardini Tagliaferro fulcro di tutti gli eventi

Andora. È partita con successo la stagione degli eventi di Andora. I Giardini Tagliaferro accoglieranno, in sicurezza, tutte la manifestazioni che da sempre caratterizzano l’offerta del comune di Andora. Gli assessorati alle manifestazioni e alla cultura hanno lavorato molto per non interrompere una tradizione di intrattenimento ormai consolidata e attesa a cui si aggiunge l’esperimento dell’intrattenimento in filodiffusione sulla passeggiata a mare.

L’Estate Musicale Andorese ha debuttato ieri sera con un’opera che ha aperto con consenso la XXXVIII edizione.

“Nel pieno rispetto delle normative sul distanziamento sociale, il pubblico potrà godere, nel corso dell’estate, delle rassegne Sguardi Laterali, del Festival del Noir e di Andora Blues, del grande Jazz, di show di Cabaret, di mostre d’arte e incontri a tema ambientale, concerti e recital musicali – hanno spiegato l’assessore alle manifestazioni, Patrizia Lanfredi e l’assessore alla cultura, Maria Teresa Nasi – Tutto come sempre ad ingresso libero, ma con posti contingentati per rispettare le normative sanitarie in vigore”.

Ecco il calendario di luglio. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero a numero contingentati.

7 luglio – “Seulla Day” e “Hortus in fabula” – Consueto appuntamento con la valorizzazione dei prodotti locali. Dalle ore 17.00 alle 22.00, da Piazza Chiara Luce Badano fino a Piazza Santa Maria, mercatino di promozione del presidio Slow Food della Cipolla Belendina con degustazione di questo prodotto unico e promozione di quelli che caratterizzano la tradizione della piana agricola di Andora. Un’iniziativa che propone anche laboratori per bambini e punti informativi sul consumo, curata dalla Casa del Consumatore -Sportello di Andora.

8 luglio – StaZionando è la rassegna di Nando Rizzo che al suo debutto, nei Giardini di Palazzo Tagliaferro (ore 21.30, ingresso libero) propone lo show “Indovina la canzone”, concerto con la band di Nando Rizzo con la partecipazione dell’attore Giorgio Caprile.

9 luglio – La 2° edizione di Armonie in Santa Maltide, porta nei Giardini Tagliaferro, ore 21.30, il concerto del duo De Velo al trombone e Zunino all’organo. Un repertorio che si fonda sul tema “La musica dal Romanticismo ai giorni nostri”.

11 luglio – Concerto della Nomadi Tribute Band che con “Liberamente” propongono i grandi successi della storica band italiana che pochi anni fa si è esibita anche ad Andora in uno straordinario concerto.

12 luglio – FiloAnimazione sulla passeggiata con Gianni Rossi – Stop agli assembramenti sotto il palco. Debutta ad Andora, la FiloAnimazione ovvero l’esperimento di intrattenimento ideato con Gianni Rossi per allietare la passeggiata a mare di Levante dove sarà filodiffusa musica. Rossi, la cui bravura non ha certamente non ha bisogno di presentazioni, per un’estate sarà come una sorta di dj invisibile, ma sua voce risuonerà sul lungomare. “Questo ci permetterà di evitare gli assembramenti – ha spiegato il sindaco Sindaco Demichelis – e di continuare a proporre gli show e gli eventi di karaoke che tanto piacciono al pubblico”.

13 luglio – Ponente Blu, proiezioni di video e foto sui fondali del Mare Ligure. Giardini Tagliaferro, ore 21.30.

14 luglio – Debutta nei Giardini Tagliaferro, la rassegna Sguardi Laterali che ospita Claudio Pelizzeni, uno dei più noti travel blogger italiani famoso per il suo giro del mondo senza aerei. Giardini Palazzo tagliaferro, ore 21.30.

15 luglio – La rassegna StazioNando, a cura di Nando Rizzo, propone nei giardini Tagliaferro, (ore 21.30) il concerto “I favolosi Beatles – la musica che cambiò il mondo”

dal 16 al 19 luglio – Luglio Fest, evento enogastronomico a cura dell’ASD Area Calcio nel campo sportivo di via Marco Polo

18 luglio – “Gallinara per due” regata velica a cura del Circolo Nautico Andora – Porto Turistico Andora. Evento Plastic free

17 e 18 luglio – Debutta nei Giardini Tagliaferro, (ore 21.30), la rassegna Andora Blues in collaborazione con l’Associazione Culturale AndorArte. Ingresso libero

Venerdì 17 luglio – Opening act con Francesco Rebora, Keith Duun and The Gamblers

Sabato 18 luglio – Henry Carpaneto 6tet

19 luglio – FiloAnimazione con Gianni Rossi – Passeggiata a mare musicale e dj invisibile – Ore 21.30. Debutta ad Andora, la FiloAnimazione ovvero l’esperimento di intrattenimento ideato con Gianni Rossi per allietare la passeggiata a mare di Levante dove sarà filodiffusa musica. Rossi per un’estate sarà come una sorta di dj invisibile, ma sua ben nota voce risuonerà sul lungomare.

19 luglio – Festa Vergine dell’Accoglienza – Parrocchia Santa Matilde

21 luglio – Secondo appuntamento di luglio con “Seulla Day” e “Hortus in fabula” – Dalle ore 17.00 alle 22.00, da Piazza Chiara Luce Badano fino a Piazza Santa Maria, mercatino di promozione del presidio Slow Food della Cipolla Belendina con degustazione di questo prodotto unico e valorizzazione dei prodotti locali che caratterizzano la tradizione della piana agricola di Andora. Un’iniziativa che propone anche laboratori per bambini e punti informativi sul consumo, curata dalla Casa del Consumatore -Sportello di Andora.

21 luglio – Concerto “Swingati” con brani anni dagli anni ’50 al 2000 per una serata rigorosamente swing nei Giardini Tagliaferro, alle ore 21.30

23 luglio – Secondo appuntamento con Sguardi Laterali che nei Giardini Tagliaferro, ore 21.30, ospita Massimo Recalcati uno degli psicoanalista più noti d’Italia che il grande pubblico consoce anche per il programma di Rai Tre “Lessico Famigliare” dove dal 2018 riflette sulle figure della madre, del padre, del figlio e sulla scuola. Nel 2019 ha tenuto sette lezioni sull’amore in “Lessico Amoroso” sempre su Rai3. Nel 2020 ha proposto una riflessione sul confine, sull’odio, l’ignoranza, il fanatismo e la libertà in “Lessico Civile”. Stimato psicanalista, la sua attività scientifica si è articolata intorno ad alcune direttrici fondamentali: analisi della psicopatologia contemporanea e dei disturbi alimentari; studio dell’insegnamento di Jacques Lacan; riflessione sulla figura del padre nell’ epoca ipermoderna; analisi del rapporto tra politica e disagio della civiltà contemporanea, tra psicoanalisi e creazione artistica. Attualmente, il suo interesse è orientato verso lo studio della relazione tra psicoanalisi e cristianesimo.Si è raccontato in “A libro aperto”, il documentario de La Effe che delinea la storia della sua vita e della sua formazione.

Dal 24 al 26 luglio – Natale d’estate – Mercatino con impronta natalizia nel parco delle Farfalle. Ore 21.30

27 luglio – Concerto “She Owl” con esposizione di quadri di Stefania Lubatti, ore 21.30 nei Giardini Tagliaferro. L’esposizione proseguirà fino al 31 luglio nella Cappella di Tagliaferro.

28 luglio – La Rassegna Sguardi Laterali propone l’incontro con Giorgione, per scoprire le ricette dell’oste protagonista della serie tv in onda su Gambero Rosso Channel – Giardini di Tagliaferro ore 21.30 –

29 luglio – “Andrà tutto bene” show di cabaret con Enrico Luparia e Matteo Iuliani in arte “Bruceketta” con elezione di Miss Andora con partecipazione della Miss in carica Arianna Vio- Giardini Tagliaferro ore 21.30. Iscrizioni aperte al concorso di bellezza presso la gelateria Il paradiso del goloso in via Roma 26.