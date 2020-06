Negli ultimi anni abbiamo tristemente riscontrato un incremento di casi di cronaca che coinvolgono i bambini dimenticati nei seggiolini delle auto. Per far si che questo possa non accadere più, è stata sviluppata una normativa che prevede multe per chi trasporta in auto bambini sotto i 4 anni senza uno dei sistemi anti abbandono in commercio.

Infatti dal 6 Marzo 2020, chi non si allinea alle nuove direttive rischia una sanzione amministrativa da un minimo di 83 fino a 333 euro, oltre alla sottrazione di 5 punti dalla patente. Mentre se si commette questa infrazione una seconda volta nel corso di due anni è prevista la sospensione della patente da 15 giorni fino a 2 mesi.

Eccoci qui allora, pronti ad aiutarvi nella selezione dei migliori dispositivi e dei seggiolini anti abbandono, pronti a fornirvi una soluzione per qualsiasi necessità: se dovete mettere a norma il vostro attuale seggiolino, oppure se dovete acquistarne uno nuovo ed anche se preferite una soluzione che non preveda l’utilizzo di una app per smartphone. Per noi è molto importante mantenere alto il livello di sicurezza dei passeggeri più piccoli, quindi iniziamo a mostrarvi la nostra selezione di prodotti!

I Migliori dispositivi e seggiolini anti abbandono

Tippy pad

Il Tippy pad è un comodo cuscinetto che si applica sopra il seggiolino dell’automobile ed attraverso i suoi sensibili sensori è in grado di rilevare la presenza del bambino allarmando il guidatore sia attraverso una allarmi visivi e sonori sullo smartphone. Inoltre è previsto l’invio di uno SMS ai numeri di emergenza salvati, con la geolocalizzazione dell’avvenuto allarme. Il Tippy pad poi è caratterizzato da un’incredibile autonomia della batteria, infatti questo dispositivo è in grado di durare 4 anni, anche grazie alla tecnologia di comunicazione Bluetooth Low Energy, che invia una notifica sullo smartphone una volta che la batteria si sta esaurendo.

Chicco BebèCare

Il sistema Chicco BebèCare è una valida soluzione per chi vuole adeguare il proprio seggiolino senza comprarne uno con sensore integrato. Questo sensore si può agganciare in modo facile e veloce alle cinture del seggiolino o dell’auto, infatti una volta legato e collegato con l’app dedicata allo smartphone, basta chiuderlo ed è già operativo. Il Chicco BebèCare è fornito di due livelli di avvisi: uno acustico e visivo che possibile silenziare entro i 40 secondi, ed un’altro che si attiva immediatamente dopo il primo che manda un messaggio ai numeri salvati fornendo le informazioni utili per localizzare la vettura.

Foppapedretti Babyguard

Se siete in possesso di un seggiolino Foppapedretti, e cercate il modo per renderlo adatto alle nuove normative vigenti, questo è l’articolo che fa per voi, infatti il Babyguard è compatibile con tutti i prodotti del marchio Foppapedretti. Questo sensore anti abbandono si posiziona tra sopra la seduta del seggiolino, andando ad integrare perfettamente con la struttura della seduta, ed è quindi in grado di rilevare la presenza del bambino a bordo attraverso l’app dedicata che comunica eventuali segnali di allarme, anche in circostanze in cui lo smartphone è in modalità silenziosa. Inoltre il Foppapedretti Babyguard invia notifiche all’app riguardo lo status del tappetino e del bambino, segnalando qualsiasi potenziale emergenza.

Qshino by Unipolsai

Questo cuscino “intelligente” è il perfetto componente per tutti i modelli di seggiolino per auto sprovvisti di dispositivo di anti abbandono, soprattutto per le famiglie numerose. Infatti attraverso l’app Qshino è possibile controllare fino a 3 dispositivi insieme, mentre ogni cuscino è possibile associarlo fino a 5 utenti da contattare in caso di pericolo. La batteria CR2450 pre-installata è comunque sostituibile e reperibile ovunque e mantiene alta l’autonomia del Qshino, anche perchè I sensori si attivano non appena rilevano il peso del bambino. Inoltre vogliamo segnalarvi la particolarità che in caso di emergenza gli sms inviati dal Qshino verso i numeri amici sono gratuiti.

iSave

Finora abbiamo trattato dispositivi che si avvalgono del collegamento bluetooth per comunicare al telefonino la possibile emergenza, ma come fare se non si ha uno smartphone? Ecco quindi giungere in nostro soccorso iSave, il dispositivo anti abbandono più alla portata di mano di tutti coloro che non sono molti pratici di tecnologia o per gli anziani. Per far funzionare l’iSave infatti serve solamente una scheda SIM, non inclusa, da inserire nella centralina che può essere ubicata lontano dalla seggiolino, in modo da non attirare le attenzioni del bimbo. In caso di emergenza vengono attivati 3 livelli di allarme: scatta prima l’allarme sonoro, poi partono gli sms ed infine la chiamata di emergenza ai numeri selezionati.

Seggiolino Chicco Oasys Up

Era impossibile lasciar fuori da questa selezione, il seggiolino Chicco Oasys Up, il primo seggiolino con sistemi anti abbandono che si occuperà della sicurezza in auto dei bambini dalla nascita, attraverso l’utilizzo di un cuscino mini riduttore, fino alle fasi avanzate della loro crescita. La base rimane sempre fissata alla macchina e permette di installare il seggiolino in modo rapido e semplice, in pochissime manovre. Il Chicco BebèCare è un progetto figlio della collaborazione tra Chicco e Samsung, ed infatti il suo utilizzo è estremamente semplice, al primo avvio basta scansionare il codice QRcode presente sul seggiolino, e collegarlo quindi all’App e monitorare sempre la sicurezza dei bambini in auto.

Cybex Gold Sirona

Se siete alla ricerca di una soluzione all’insegna della sicurezza e della comodità, vi segnaliamo il Cybex Gold Sirona. Questo seggiolino è dotato di un innovativo macchinario che gli permette di ruotare a 360°, facilitando l’ingresso e l’uscita dell’auto, e di un sistema di installazione semplificato grazie attacchi ISOFIX. Inoltre il Cybex Gold Sirona è dotato di un sensore SensorSafe, che trasmette un messaggio di allarme via app agli smartphone in situazioni di pericolo e di un sistema L.S.P, che protegge il bambino dagli impatti laterali.

