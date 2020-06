I migliori condizionatori portatili per l’estate

L’estate è ufficialmente arrivata, e con essa anche l’arsura e l’afa che le contraddistingue. Visto che potrebbe essere troppo tardi per ripiegare in costose ed ingombranti soluzioni come i condizionatori fissi, abbiamo pensato di proporvi una breve selezione di condizionatori portatili che possano portare refrigerio alle calde giornate estive. Abbiamo pensato di proporvi proprio i condizionatori portatili perché sono la soluzione meno costosa e più pratica per combattere le afose giornate che ci aspettano, possono essere spostati all’occorrenza in qualsiasi stanza di casa e possono anche essere un valore aggiunto come elemento d’arredo. Inoltre, una volta conclusa l’estate, possono diventare dei veri e propri compagni per tutto l’anno grazie alla funzione riscaldamento presente in alcuni di essi.

In questa selezione di articoli ogni tanto ci sentirete pronunciare la parola BTU, British Thermal Unit, ma non preoccupatevi: fa parte del normale gergo di quando si descrive un condizionatore, e si usa per indicare la potenza termica di raffreddamento. Così come è normale parlare di gas all’interno dei condizionatori, perché funzionando come i frigoriferi, hanno bisogno di gas all’interno per un corretto funzionamento.

Basta indugiare oltre, mettevi comodi e preparatevi a leggere la nostra selezione dei migliori condizionatori portatili! Pronti a farvi consigliare? Si comincia!

I migliori condizionatori portatili

Whirlpool PACW212HP

Questo modello di Whirpool è un condizionatore “smart” che con il suo sensore “Around u” rileva attraverso il telecomando la temperatura del luogo dove ci si trova, al fine di mantenere sempre un fresco costante. È dotato di un sistema di sensori interni ed esterni che imposta rapidamente il corretto livello di temperatura, umidità e velocità per mantenere il massimo comfort nell’ambiente. La presenza del filtro Hepa rimuove in appena 24 ore il 99,9% di batteri presenti nell’aria e la possibilità di utilizzare questo condizionatore anche in inverno grazie alla funzione di riscaldamento, fanno del Whirlpool Pacw212HP un condizionatore esemplare.

De longhi Pinguino Pac El 92

Il De Longhi Pinguino Pac El 92 è un condizionatore esterno che si caratterizza per il suo design accattivante. È dotato delle funzioni di ventilazione, de-umidificazione e condizionamento, tutte configurabili con un comodo timer. Con una potenza che arriva a 10.000btu/h, questo condizionatore riesce comunque a mantenere una classe energetica A+ riuscendo a rinfrescare gli ambienti in breve tempo. Inoltre la funzione Silent permette di ridurre la rumorosità del prodotto, grazie alla doppia velocità del ventilatore di condensazione e all’insonorizzazione delle pareti interne.

Olimpia Splendid Dolceclima Compact

Non fatevi ingannare dagli appena 70 cm di altezza dell’Olimpia Dolceclima Compact, questo condizionatore portatile è la soluzione ideale e compatta per chi vuole risolvere la questione climatizzatore senza impattare sull’ambiente. Con la sua capacità di refrigerazione pari a 9.000 Btu/h, l’Olimpia dolceclima è in grado di portare refrigerio rapidamente in una stanza, e grazie al comodo tubo di scarico la condensa viene fatta defluire all’esterno. Attraverso il pratico e comodo display poi è possibile regolare tutte le funzioni di questa macchina come la ventilazione, la de-umidificazione, il turbo oppure la modalità Sleep, silenziosa ed utile per la notte.

Electrolux Chillflex Pro11

Con il suo aspetto ricercato, l’Electrolux Chillflex è un condizionatore portatile che oltre a rinfrescare gli ambienti fornisce un valore aggiunto all’arredo delle stanze. Dotato di un pannello intuitivo composto da un display LCD a led biachi e tasti a sfioramento, per regolare le molteplici funzioni di questo condizionatore è anche possibile utilizzare il pratico telecomando. Con il suo Self Evaporative System l’acqua di condensa raccolta viene utilizzata per raffreddare l’evaporatore, ottenendo una migliore efficienza energetica. Grazie alle funzioni autodiagnosi e filter check, sarà sempre possibile tenere sotto controllo le eventuali anomalie del condizionatore.

Suntec Impuls 2.6 Eco

Il Suntec Impuls con le sue tre modalità di funzionamento (raffreddamento, de-umidificazione e ventilazione) è la soluzione ideale per portare il fresco negli ambienti fino a 80 m³, e grazie alla presenza del liquido refrigerante R290, l’utilizzo di questa macchina non genera alcun impatto ambientale evitando scorie nocive o dannose. Attraverso il telecomando (fornito senza batterie) è possibile controllare le varie funzioni del condizionatore come timer, regolazione della temperatura e della modalità silenziosa, che porta il Suntec impusl ad emettere meno di 60 dB durante il funzionamento.

Argo Relax Style

Se siete alla ricerca di un climatizzatore portatile con molte funzioni e dalle piccole dimensioni, Argo Relax Style è la soluzione che fa al caso vostro. Con ben 3 modalità di utilizzo ed altrettante velocità di ventilazione, questo condizionatore manda aria in tutte le direzioni dell’ambiente grazie alle alette motorizzate orientabili che con la loro oscillazione automatica portano freschezza e comfort. Argo Relax è dotato di un timer digitale che permette l’accensione e lo spegnimento programmabile e con il suo sistema di ruote multi direzionali insieme all’adattatore per ogni finestra è la soluzione ideale per portare refrigerio in tutta casa.

Argo Swan Evo

Questo compatto ed innovativo condizionatore portatile è dotato di molte funzioni tra qui quella di ventilatore, de-umidificazione e raffrescamento. Nonostante possa esser considerato un condizionatore di fascia bassa, riesce ad emettere una potenza di raffreddamento di circa 8.000 btu/h che garantiscono freschezza nei piccoli ambienti, e grazie alla funzione silent la rumorosità si attesta sui 50 db. La versatilità di questo modello è ottima, infatti grazie alle dimensioni contenute (67x32x30cm) e i soli 21Kg di peso, è in grado di esser trasportato in assoluta facilità, grazie anche alle ruote multi-direzionali e la maniglia in dotazione.

Olimpia Splendid Dolceclima

L‘Olimpia Splendid Dolceclima è il condizionatore perfetto se cercate una soluzione compatta potente e all’avanguardia tecnologicamente, infatti grazie al suo collegamento wi-fi è possibile impostare e controllare tutte le sue funzioni comodamente dall’applicazione per smartphone anche quando si è lontani da casa così da ottimizzare il consumo energetico. Con una capacità nominale di raffreddamento pari a 14.000 btu/h, l’Olimpia Splendid Dolceclima è in grado di rinfrescare rapidamente gli ambienti più grandi, e con la sua funzione di de-umidificazione e filtro antiallergico purifica ed ottimizza l’aria di tutti gli ambienti.

Argo Milo Plus

Questo condizionatore portatile, con la sua comoda maniglia e ruote direzionali, è in grado di creare l’ambiente perfetto in qualsiasi stanza, e con la sua potenza di raffreddamento pari a 13.000btu/h impiega anche poco tempo per farlo. Sull’Argo Milo Plus è presente inoltre una pompa di calore, così da poter essere utilizzato anche nelle stagioni invernali. Grazie alle sue tre velocità di ventilazione ed il flap superiore dall’ampia oscillazione è possibile smuovere e direzionare l’aria in tutte le direzioni. Argo Milo plus inoltre è un grande alleato nella riduzione dei consumi, infatti riesce a rimanere in classe A+ durante le funzioni di riscaldamento, mentre in A in quelle di raffreddamento.

