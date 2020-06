Finale Ligure, tutto pronto per la rassegna “Forza 8” alla Fortezza di Castelfranco

Finale Ligure. Forza otto, nella scala di Beaufort che definisce da 1 a 12 i gradi della forza del vento, corrisponde a burrasca, quando le onde sono alte e le creste si spezzano in spruzzi vorticosi, quando diventa molto difficile camminare controvento. Una situazione potente e affascinante anche se per nulla facile, un po’ come quella in cui siamo oggi dopo un lungo periodo in cui l’intera nazione si è trovata come una nave in tempesta col vento a forza 12: obbligata al silenzio delle attività produttive e culturali e alla limitazione della socialità.

“Forza 8 – Teatro, Musica e Incontri” vuol quindi essere la risposta che l’Associazione Culturale E20 di Finale Ligure, il Circolo degli Inquieti e l’Associazione Allegro con Moto di Savona propongono per ritrovare il gusto di assaporare serate di cultura e spettacolo all’aperto, in una cornice suggestiva, opponendosi con ogni forza alle difficoltà, ritrovando il piacere dello stare insieme all’interno dei suggestivi spazi della Fortezza di Castelfranco.

La rassegna offre quindi al pubblico ligure e agli ospiti provenienti da altre regioni 8 appuntamenti – teatro, musica, incontri – nonostante le perduranti complicazioni di carattere organizzativo economiche: non siamo ancora in calma di vento ma il desiderio di ritrovarsi, rivedersi, risentirci è più forte di ogni cosa. Più che mai dopo un periodo così difficile come quello appena attraversato in cui l’intero Paese si è fermato. Per questo motivo l’Associazione E20, nel terzo anno di organizzazione di attività culturali all’interno della Fortezza di Castelfranco, ha pensato a “Forza 8”: un percorso estivo che unisca attività differenti ma complementari riunite all’interno di un unico cartellone.

“Forza 8 – Teatro, Musica e Incontri” prevede 8 appuntamenti compresi tra il 7 e il 24 luglio: 3 concerti di musica classica (il martedì sera) a cura dell’Associazione Allegro con Moto, 3 spettacoli teatrali (il giovedì sera), a cura dell’Associazione E20, 2 incontri in streaming e di persona (venerdì sera) con i vincitori del Premio Inquieto

dell’Anno 2019 e del premio Inquietus Celebration 2019. Una stagione che vede la collaborazione con le Associazioni Allegro con Moto e Circolo degli Inquieti di Savona, il tutto inserito in un abbonamento a costi contenuti e non personale: essendo un programma variegato si è pensato ad un abbonamento utilizzabile da più spettatori.

Di comune accordo si è poi convenuto di mantenere bassi i costi malgrado il fatto che, con le regole anti-covid, la capienza del Piazzale della Fortezza di Castelfranco sia drasticamente diminuita: il costo dell’abbonamento è quindi fissato a 75 euro. È nata inoltre una seconda formula di abbonamento, l’Abbonamento Sostenitore, al costo di 100 euro: un abbonamento rivolto a quegli spettatori che sentano di voler partecipare in prima persona al sostegno di “Forza 8”.

Un atteggiamento mecenatesco, un aiuto concreto e partecipato da parte del pubblico ad un’attività nutriente e corroborante qual è la cultura che, nei mesi di clausura, gli italiani hanno consumato in grandissimo numero attraverso le piattaforme online e la messa a disposizione gratuita di spettacoli, concerti, conversazioni ecc. Una sorta di ringraziamento a quelle arti che ci hanno permesso di trascorrere lunghi mesi in casa con un po’ di leggerezza in più.

Anche il costo dei biglietti singoli ha seguito questa politica dei prezzi: l’ingresso al singolo spettacolo teatrale: 20 euro (come gli anni scorsi); l’ingresso al singolo concerto: 8 euro. Gli incontri relativi all’Inquieto dell’Anno e all’Inquietus Celebration sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per tutti gli spettacoli e le serate è necessaria sempre la prenotazione ai numeri 3356671370 o 3933977814 o via email all’indirizzo forza8eventi@gmail.com. Anche quest’anno sarà attivata la prevendita degli abbonamenti presso la Libreria Centofiori, via Ghiglieri 10, a Finale Ligure, telefono 019692319.

Infine, per ciò che riguarda la sicurezza l’Associazione E20 si è fatta carico di analizzare la questione degli spazi e del distanziamento personale per garantire una programmazione estiva in assoluta tranquillità: in questo senso verrà organizzato un servizio di verifica degli ingressi e ciascun spettatore verrà accompagnato al proprio posto. Stando alle leggi ad oggi in vigore gli spettatori dovranno utilizzare la mascherina; In Fortezza inoltre saranno predisposti supporti per la sanificazione delle mani.