Varazze. Dopo la campagna pubblicitaria a Milano sugli autobus e sui tram del circuito cittadino e storico Varazze torna a far parlare di sé con un ricco programma organizzato in collaborazione tra gli assessorati comunali al Turismo e alla Cultura e riadattato secondo le norme antiCovid-19 ma sempre bello ed entusiasmante, come da tradizione varazzina. Tante le novità.

Spazio ai bambini

#Varazze4KIDS vi terrà compagnia nei venerdì di luglio e agosto con fem Spettacoli, dove circensi, cuochi bizzarri, illusionisti, prestigiatori, equilibristi e fachiri si esibiranno in numeri emozionanti e divertenti. Tutti i lunedì e i giovedì sempre sul Molo Marinai d’Italia ci saranno i saltimbanchi, mentre la #FestadeiBambini animerà nel mese di Settembre il quartiere di San Nazario. Inoltre, sempre per i più piccoli il Varazze Club Nautico organizzerà la scuola Vela.

Venerdì 3 Luglio sul Molo Marinai d’Italia ci sarà il primo appuntamento dedicato ai bambini e al mondo del circo. Gli spettacoli, che vedranno gli artisti di fem Spettacoli esibirsi in divertenti gag e acrobazie da trattenere il fiato, avranno come tema il Circo. Vedremo così circensi, giocolieri, equilibristi, cuochi bizzarri intrattenere grandi e piccoli!

Ecco il programma.

Venerdì 3 luglio – “Family Circus”

con Fortunello, Marbella, che presenteranno numeri circensi, giocoleria ed equilibrismo.

Venerdì 10 luglio – ”Circonfusione”

con il duo Squilibrio e Fortunello, acrobazie, spettacolari equilibri, giocoleria di coppia, luminosa e infuocata.

Venerdì 24 luglio – “Le Cirque du Chef”

spettacolo di un bizzarro cuoco, giocoleria, equilibrio, verticalismo e tanto divertimento.

Venerdì 7 agosto – ”Ginger-Ale”

Evoluzioni circensi con tessuti, cerchio aereo, acrobazie su monociclo ed un finale emozionante.

Venerdì 14 agosto – “Onireves e Sharon”

Onireves illusionista e prestigiatore, Sharon, partner e fachira, presentano uno spettacolo di magia, grandi illusioni e fachirismo.

Venerdì 21 agosto – “Il Magico mondo del circo”

con il Clown Rimorchio e Gli equilibri di Amaranta, numeri di equilibrismo, acrobatica e magia per bambini.

Venerdì 28 agosto “Fantasy” avvincente spettacolo presentato da un clown tuttofare, numeri di giocoleria, equilibrismo sui rulli oscillanti e verticali.

Ogni lunedì e giovedì ci saranno inoltre I Saltimbanchi e a Settembre, il 12 e il 13 Settembre ci sarà la festa dei Bambini, mentre il Varazze Club Nautico organizza la Scuola vela

Teatro e danza

Varazze ospiterà anche il grande Teatro, con gli spettacoli dell’Antico Teatro Sacco di Savona e del Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano: La Collina di Spoon River e le Canzoni di Fabrizio De André (Sabato 4 Luglio) e i Poeti Liguri (Venerdì 31 Luglio) e il 16 Luglio la ventunesima edizione Vetrina di Danza di ASD DANZASTUDIO VARAZZE.

Musica

Dal teatro alla grande musica jazz con i due appuntamenti de Il Jazz tra Levante e Ponente – Dado Moroni Ligurian trio, che farà esibire a Varazze, Sabato 11 Luglio uno dei più affermati pianisti di jazz, riconosciuto a livello mondiale, che ha portato e porta tuttora il jazz italiano in giro per il mondo, mentre Sabato 22 Agosto a calcare il palco del Molo Marinai d’Italia sarà il Trio Melodies.

Sabato 18 luglio presso l’Oratorio dell’Assunta, ci sarà il concerto del tenore Enrico Iviglia.

Mercoledì 22 Luglio ci sarà l’immancabile appuntamento con il Festival degli stonati, organizzato da Gianni Way del Cinema Teatro Don Bosco Varazze con i Vegetti e un ospite famoso!

Mercoledì 1° agosto concerto organizzato dall’Associazione culturale San Donato presso l’omonima Chiesa.

Domenica 2 Agosto arriva l’attesissimo Concerto all’alba, ormai diventato fenomeno di costume e appuntamento fisso degli eventi di Varazze, che coinvolge dai grandi ai piccini! Quest’anno il dress code sarà il #rosso, senza ovviamente dimenticare la mascherina!

Mercoledì 5 Agosto ci sarà #VarazzeContinuaaSuonare, spettacolo a favore di Croce Rossa Italiana – Comitato di Varazze – ODV e Protezione Civile Varazze ODV. Tutti gli artisti di Varazze che hanno partecipato al progetto online durante il lockdown si esibiranno su due turni ore 20:00 / 22:00 e ore 22:15/24:00 sul Molo Marinai d’Italia.

Giovedì 6 Agosto il tenore Santagata si esibirà nella splendida cornice della Collegiata di Sant’Ambrogio.

Sabato 8 Agosto il Teatro Don Bosco organizzerà IlMusical 70/80, mentre il 29 Agosto ci sarà il Festival Internazionale di Musica di Savona VIII edizione, con il Patrocinio Mibac e Regione Liguria

Cinema all’aperto

Per la prima volta, inoltre, si svolgerà un evento in collaborazione con un altro comune, il Comune di Arenzano. Si tratta di Cinema with a view”, rassegna di cinema all’aperto dell’Associazione Cinematografica progetto Cine Indipendente sul Molo Marinai d’Italia per Varazze e sulla spiaggia di Arenzano. Entrambe le location sono infatti “Con vista” perché permetteranno di guardare sette pellicole bellissime circondati da panorami mozzafiato. La rassegna sarà dedicata ai giovani, per compensare le scelte dettate dal Covid che hanno impedito eventi come il Varazze Big Show che sarebbe stato in programma anche quest’anno.:

1. Martedì 14 Luglio: Varazze; 2. Martedì 21 Luglio: Arenzano; 3. Martedì 28 Luglio: Varazze; 4. Martedì 4 Agosto: Varazze; 5. Martedì 11 Agosto: 6. Arenzano; 7. Martedì 25 Agosto: Arenzano.

Spazio alla natura

Sabato 18 Luglio e Mercoledì 12 Agosto e arriva la grande novità di quest’anno: il concerto esperenziale #SilentNature, ovvero Concerti di Musica classica alla scoperta del Territorio rigorosamente con le cuffie della Silent, in collaborazione con il Parco Beigua – Unesco Global Geopark e il Varazze Club Nautico. Entrambi gli eventi saranno divisi in due momenti, la mattina e la sera.

La mattina le guide del Parco vi faranno vivere l’esperienza del SUNRISE SILENT CONCERT & TREKKING in due dei posti più belli e panoramici di Varazze: il 18 Luglio, la Madonna della Guardia, mentre il 12 Agosto alla Croce di Castagnabuona, mentre la sera il concerto dal Molo Marinai d’Italia si potrà seguire comodamente seduti oppure sulle canoe illuminate messe a disposizione dal Varazze Club Nautico.

Grande spazio quindi alla scoperta del Territorio e alla Natura, quest’anno grande protagonista delle vacanze degli Italiani, con l’AperiBike: Bici + AperiCena, organizzato da NoloBici La Mola, che ogni mercoledì vi porterà alla scoperta di #LungomareEuropa, mentre tutti i venerdì di Luglio, Varazze Outdoor organizzerà un E-bike Tour con Aperitivo finale in Spiaggia.

Con Live Wild Adventure potrete inoltre passare bellissimi week end in barca a vela alla scoperta non solo di Varazze, ma anche della Liguria!

Per gli appassionati di fotografia paesaggistica Venerdì 17 Luglio il Parco del Beigua organizza #TREKKINGFOTOGRAFICO: TRAMONTI AD ALTA QUOTA. Seguiamo Marco Bertolini, Guida e fotografo naturalista, per la 5^ edizione della rassegna di trekking fotografici dedicati agli spettacolari tramonti dell’Alta Via dei Monti Liguri.

Sabato 8 Agosto #aduepassidallestelle

Facile escursione nell’avvolgente luce del tramonto, da Pratorotondo fino alla cima del monte Sciguello per ammirare il paesaggio della costa illuminato dagli ultimi raggi di sole. Dopo una cena al sacco consumata sul prato, attenderemo che il cielo si accenda di stelle cadenti, per osservare insieme all’Associazione Astrofili Orione, con il telescopio del Prof. Ugo Ghione, la volta celeste. È necessario essere dotati di torcia o frontalino.

Domenica 9 Agosto #biowatching. CHI HA PAURA DI RAGNI E SERPENTI? Un laboratorio all’aria aperta dedicato a grandi e piccini alla scoperta di Aracnidi, Rettili e Anfibi del Parco del Beigua.

Spazio alla bellezza

Giovedì 30 Luglio, spazio alla bellezza con Miss Blu Mare, l’evento organizzato da Centro Commerciale Corte di Mare.

Comicità

Non c’è estate senza comicità, e soprattutto quest’anno ne abbiamo bisogno: il Teatro Don Bosco organizza due spettacoli di cabaret; il 1° Agosto con Roberto Ciufoli mentre il 3 Agosto con Max Pisu.

Beneficienza

Con il Gelato Pazzo, Varazze non dimentica la solidarietà con una gara semiseria di velocità nel mangiare il gelato, organizzata da I Giardini DI Marzo, a favore dell’ADSO di Savona.

Lettura

Continua la rassegna Varazze d’Autore di @Mondadori Bookstore Varazze che al momento ha due date in calendario:

Martedì 11 Agosto ospiterà Daniele Mencarelli che con il romanzo “Tutto chiede salvezza” (Mondadori) è il vincitore della settima edizione del Premio Strega Giovani, mentre Domenica 9 Agosto sarà il turno di Gerardo Greco, famosissimo scrittore e giornalista televisivo italiano.

Don Doglio, dopo il successo dello scorso anno, ci aspetta con le conferenze al giardino delle Boschine: Giovedì 23 Luglio e Giovedì 13 Agosto.

Spazio alla creatività e all’ingegno

Tutti i venerdì di luglio e agosto fino a metà settembre e la penultima domenica di luglio e agosto, si terrà il mercatino nel quartiere di San Nazario.

Ma l’estate non finisce ad agosto. Si preannuncia un settembre ricco di eventi con innanzitutto la manifestazione di punta: CinemadaMare, un campus di cinema itinerante e un centro di produzione rivolto a filmmaker, studenti e professionisti del settore che si svolgerà a Varazze, dal 7 al 13 Settembre che oltre a puro intrattenimento rappresenterà una grande opportunità di promozione mediatica e cinematografica per la città.

Sabato 12 e Domenica 13 Settembre ci sarà la #FestadeiBimbi nel Quartiere San Nazario. Sabato 19 Settembre ritornerà lo storico appuntamento con il #LanzarottusDay.

Il 19 e 20 settembre: #SolaroinFiore, riempirà di fiori il Solaro e #WhyBioSTREET , porterà il 26 e il 27 settembre l’amore e il rispetto per l’ambiente a Varazze, con già in programma la presentazione del Libro “La Plastica nel Piatto” di Silvio Greco.

Per quanto riguarda il tradizionale appuntamento con i Fuochi d’artificio, l’Amministrazione comunale valuterà se la situazione permetterà il regolare svolgimento.

Gli eventi potranno subire delle variazioni in itinere.