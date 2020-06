Eventi a Varazze al via dal 3 luglio: accessi contingentati e sanificazione degli spazi

Varazze. Dopo aver cambiato la programmazione per andare incontro alle norme antiCovid-19 l’amministrazione comunale ha elaborato un vademecum per gli eventi, che prevede tra le altre cose il contingentamento degli ingressi ad opera del personale della Mas, ditta che si occupa della sicurezza e la sanificazione delle sedute e del palco prima di ogni evento.

“L’estate a Varazze sarà comunque ricca di eventi – annuncia il sindaco Alessandro Bozzano – Abbiamo voluto dare ai nostri ospiti un’offerta diversa, in linea con le norme per contrastare la diffusione del Covid-19 ma comunque bella e interessante per ringraziare le persone che ci hanno scelto e continuano a venire nella nostra bella città e infondere un po’ di sano ottimismo, che solo l’estate può dare”.

“Un passaggio importante e necessario quello di pensare alle norme che ci serviranno per passare un’estate tranquilla, nel rispetto del prossimo, e, perché no, divertendoci in sicurezza”, aggiunge l’assessora comunale al Turismo Bettina Bolla.

Quest’anno sono stati individuati due luoghi per gli eventi: il Molo Marinai d’Italia e il Giardino delle Boschine, scelti perché si potrà effettuare il contingentamento degli ingressi. All’entrata ci sarà il personale di sicurezza che farà accomodare gli ospiti sulle sedie appositamente sanificate e darà indicazioni sulle norme da seguire.