Finale Ligure, ritornano gli eventi alla fortezza di Castelfranco

L’Associazione Culturale E20 di Finale Ligure annuncia con profonda soddisfazione l’ottenimento del finanziamento delle proprie attività culturali da parte delle prestigiose fondazioni Compagnia di Sanpaolo e Agostino De Mari.

I fondi ottenuti attraverso l’aggiudicazione di bandi pubblici che sostengono progetti culturali e di valorizzazione del patrimonio monumentale consentiranno anche quest’anno lo svolgimento di spettacoli e manifestazioni alla fortezza di Castelfranco, che vede E20 alla terza stagione di gestione degli eventi culturali.

Il progetto “Castelfranco Vivo” è infatti tra i vincitori dei bandi “Rincontriamoci” della Compagnia di Sanpaolo e “Spettacolo dal Vivo” della Fondazione De Mari. Inoltre il presidente dell’associazione, Roberto Grossi, è stato nominato nella presidenza nazionale della Rete dei Festival, l’associazione nazionale che contribuisce a tutelare e favorire lo sviluppo dei festival per musica emergente in Italia.

“Questi segnali sono un riconoscimento per il grande impegno e i risultati raggiunti in questi anni e in un momento così difficile ci incoraggiano a proseguire con orgoglio la nostra attività a sostegno della cultura e della valorizzazione del nostro patrimonio monumentale – dichiara Grossi – Grazie a questi finanziamenti siamo in grado di attuare tutti i protocolli di sicurezza che dal 15 giugno consentono la ripresa degli spettacoli teatrali e musicali. Pur nelle difficoltà di questo periodo abbiamo pronto un ricco calendario di eventi. Nei prossimi giorni incontreremo l’amministrazione comunale di Finale Ligure per concordare le iniziative e per capire il coinvolgimento dalle attività economiche presenti a Castelfranco”.

L’Associazione Culturale E20 con i progetti “La Fortezza Ritrovata” nel 2018 e “Castelfranco Cultura” nel 2019 ha proposto alla dortezza di Castelfranco concerti, spettacoli teatrali, mostre, conferenze, festival ed eventi di rilevanza nazionale e internazionale, vincendo in entrambi gli anni il Premio Festival Mare per le migliori manifestazioni turistiche e rendicontando un valore di investimento in eventi, per lo più ad ingresso gratuito, di oltre 200mila euro.