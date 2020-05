Agg. ore 14:35 Uno dei due ragazzi, il 24enne, è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione. L’altro, invece, è sotto shock e sarà trasportato in codice giallo in ospedale per accertamenti.

Dalle informazioni ricevute, seppur ancora frammentarie e convulse, pare confermato che si tratti di due fratelli di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Ancora mistero sulla dinamica, anche se si fa strada l’ipotesi che i due stessero facendo un bagno, quando qualcosa è andato storto.

di 8 Galleria fotografica Finale, allarme per due ragazzi in mare: uno è deceduto, l'altro è sotto shock









I primi ad intervenire sarebbero stati due bagnini degli ultimi bagni marini lato Finale Ligure e due ciclisti: tutti e quattro si sono buttati in acqua non appena compreso la gravità di quanto stava accadendo e hanno fatto il possibile per cercare di riportare i due ragazzi a riva. Subito dopo, l’arrivo dei soccorsi e il tragico epilogo.

Finale Ligure. Allarme per due ragazzi in mare, nello specchio acqueo antistante Finale Ligure. Non si sa ancora nulla sulla condizioni dei due giovani (rispettivamente di 27 e 24 anni di età) nè sulla dinamica.

Stando alle prime informazioni ricevute, pare si tratti di due fratelli, di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Ma non è certo se siano precipitati in mare (forse in seguito ad una lite o simili) oppure se abbiano deciso di fare un bagno e qualcosa sia andato storto. È accaduto in corrispondenza della galleria Castelletto.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto due ambulanze della Croce Bianca di Finale e l’automedica, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Le condizioni di uno dei due pare siano gravi. Disagi al traffico sull’Aurelia.